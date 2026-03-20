Faleceu nesta sexta-feira (20), em Bauru, o professor Victor Geraldo Penteado, aos 93 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa e morreu em decorrência de uma infecção urinária. O velório está marcado para às 15h, na Organização Terra Branca. Faltava menos de uma semana para que completasse 94 anos.

De acordo com o vereador Eduardo Borgo (Novo), neto de Victor, o avô deixa como principal legado a determinação e a dedicação ao trabalho, construídas ao lado da esposa, já falecida, Irma Trevisan Penteado. “Ele tinha uma personalidade forte e uma trajetória marcada por muitas mudanças, tendo vivido em diversas cidades ao longo da vida. Enfrentou dificuldades e sempre foi muito batalhador. Ao lado da minha avó, construiu patrimônio, como casas para aluguel, ao longo de décadas de um companheirismo exemplar”, relata.

Borgo também destaca a proximidade que teve com o avô, especialmente durante a infância e juventude, período em que o acompanhava em atividades do dia a dia e chegou a trabalhar como servente de pedreiro ao seu lado. Natural de Cafelândia, Victor Geraldo teve uma trajetória profissional marcada por diferentes caminhos. Trabalhou nos Correios e iniciou os estudos formais aos 34 anos, quando ingressou na faculdade de Direito. Chegou a advogar por um curto período, mas foi no magistério que construiu sua principal atuação, tornando-se professor de História e Geografia, destaca o neto.