Nadadores da equipe do Bauru Master se destacaram na 1ª Etapa do Circuito da Unami – União da Natação Master do Interior de 2026 realizada, sábado, dia 14 de março de 2026 na cidade de Piracicaba, SP, sendo que a equipe bauruense, com 14 atletas sagrou-se vice-campeã e foi considerada a equipe mais eficiente dessa etapa que teve o número recorde de 790 participantes.
A equipe bauruense, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel), contou com os seguintes atletas e respectivas medalhas conquistadas: José Gimael Neto (3 medalhas de ouro), Norival Agnelli (2 ouros e 1 prata); Antonio Carlos Rocha (2 ouros e 1 prata); André Barbosa Velosa (2 ouros); Paulo Eduardo Correa Junior (1 ouro e 2 pratas); Mario Cesar Souza (1 ouro); Renato Fonseca Gomes (1 prata); José Angelo Oliva (3 bronze) e Fábio Dantas (2 bronzes)
Além das conquistas individuais, a natação máster de Bauru brilhou no revezamento de 4x50 metros 4 estilos, sendo que na categoria de 280+, Agnelli, Ângelo, Rocha e Gimael, conquistaram a medalha de ouro e na, categoria 200+, Mario, Romano, Fábio e Bruno, conquistaram a medalha de prata.
Um grande destaque dentre os nadadores do Bauru Master, nessa etapa, foi sem dúvida André Barbosa Velosa que bateu recordes nas duas provas em que participou, ou seja, 50 metros nado costas e 50 metros nado borboleta, na categoria 55+.
A próxima etapa da UNAMI será realizada dia 11 de abril em Limeira, SP.