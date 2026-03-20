Uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperou uma moto Bajaj Dominar 400, que havia sido furtada alguns dias antes, e prendeu um homem suspeito de receptação do veículo na Vila Falcão, nesta quinta-feira (19). A motocicleta estava equipada com rastreador.

Segundo a corporação, os policiais militares receberam informações sobre a localização do sinal do rastreador do veículo e intensificaram o patrulhamento até encontrar dois indivíduos com a moto no interior de uma residência.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, eles disseram que a motocicleta pertencia a outro indivíduo. Com apoio de outras equipes, o terceiro envolvido foi localizado conduzindo outra motocicleta em via pública. Ao perceber a aproximação policial, ele desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade, sendo detido após acompanhamento.