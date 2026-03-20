20 de março de 2026
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FURTO E PRISÃO

Rastreador em moto leva PM a prender receptadores em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto Bajaj Dominar 400 no Plantão Policial
Moto Bajaj Dominar 400 no Plantão Policial

Uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperou uma moto Bajaj Dominar 400, que havia sido furtada alguns dias antes, e prendeu um homem suspeito de receptação do veículo na Vila Falcão, nesta quinta-feira (19). A motocicleta estava equipada com rastreador.

Segundo a corporação, os policiais militares receberam informações sobre a localização do sinal do rastreador do veículo e intensificaram o patrulhamento até encontrar dois indivíduos com a moto no interior de uma residência.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, eles disseram que a motocicleta pertencia a outro indivíduo. Com apoio de outras equipes, o terceiro envolvido foi localizado conduzindo outra motocicleta em via pública. Ao perceber a aproximação policial, ele desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade, sendo detido após acompanhamento.

Na abordagem, ele alegou que a motocicleta furtada, na verdade, era de responsabilidade dos outros dois envolvidos abordados inicialmente.

Diante dos fatos, os três foram conduzidos ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão ratificada pelos crimes de receptação e desobediência, permanecendo à disposição da Justiça. A motocicleta furtada foi apreendida e posteriormente devolvida ao proprietário.

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