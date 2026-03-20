O outono brasileiro começou às 11h45 desta sexta-feira (20) e seguirá até o dia 21 de junho, com um prognóstico que voltará a preocupar o abastecimento de água em Bauru, devido à redução das chuvas e da umidade relativa do ar. As temperaturas devem cair, mas não de forma brusca, segundo o IPMet.

A chuvarada na cidade, entre dezembro e março, teve um grande volume total que chama a atenção: 1.135,9 milímetros, segundo o IPMet. Isso garantiu água nas torneiras neste período, sem racionamento, porém, de nada servirá no outono, devido ao fato de a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Batalha ainda não ter formas de armazenar o líquido excedente. O DAE informou que iniciou o desassoreamento (leia mais abaixo).

Responsável pelo abastecimento de aproximadamente 100 mil bauruenses, o Rio Batalha tinha sua régua, nesta sexta-feira, a 3,47 metros, acima dos 3,20 metros considerados ideais. De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, as temperaturas durante os quatro meses de outono, levando em consideração os anos de 2025, 2024 e 2023, ficam entre 13 e 20 graus de média mínima e entre 24 e 34 graus de média máxima.