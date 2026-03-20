Um veículo em movimento e sem motorista chamou assustou os motoristas que passavam pela na rua Almeida Brandão, na quadra 11, quase no cruzamento com a rua Capitão Alcides, na manhã desta sexta-feira (20). A situação, registrada em vídeo pela câmera de segurança de um imóvel, por pouco não terminou em um acidente mais grave.

O condutor da caminhonete S10 teria esquecido de acionar o freio de mão ao estacionar. Com isso, o veículo começou a se deslocar sozinho pela via, obrigando outros motoristas a realizarem manobras rápidas para evitar uma colisão.

A caminhonete só parou após atingir um carro que estava estacionado. Apesar do susto e do risco envolvido, ninguém ficou ferido. O caso serve de alerta para a importância de medidas básicas de segurança ao estacionar veículos, já que um descuido simples pode provocar acidentes e prejuízos.