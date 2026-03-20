O Dia Internacional da Felicidade é comemorado nesta sexta-feira (20), e o JCNET foi às ruas de Bauru para perguntar aos bauruenses sobre o sentido de felicidade para cada um. Há 14 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o Dia da Felicidade com o objetivo de reconhecer o bem-estar e a felicidade como metas universais e objetivos essenciais de políticas públicas. A data também busca promover uma abordagem mais inclusiva e equilibrada para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, levando em consideração cada indivíduo.

A principal meta da celebração é fazer com que as pessoas percebam a importância da felicidade nas suas vidas. Muitas aproveitam para fortalecer redes de apoio, praticar atos de bondade, compartilhar momentos de alegria com familiares e amigos, ou até mesmo refletir sobre o significado de felicidade para cada um.

Em Bauru, a maioria dos cidadãos considera a família e a saúde como os maiores motivos de felicidade. Nesta data, o que importa é sentir-se bem consigo mesmo, priorizar o bem-estar e encontrar coisas, pessoas ou atividades que façam você sentir a felicidade, com conexão genuína nos momentos presentes.