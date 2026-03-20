Empreendedores do segmento de alimentação fora do lar terão acesso a orientações práticas para impulsionar o faturamento e fortalecer o relacionamento com clientes em uma transmissão online gratuita promovida pelo Sebrae-SP. O evento acontece no dia 24 de março, às 18h30, com inscrições abertas ao público pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/37902048

A palestra, intitulada “Fature Mais, Alimentação Fora do Lar - Do cardápio à fidelização: como transformar cada pedido em lucro”, será conduzida pelo especialista Jean Pontara. Durante a live, serão apresentadas estratégias voltadas a negócios como restaurantes, bares, lanchonetes e cafés que buscam melhorar seus resultados financeiros.

Entre os conteúdos previstos estão orientações sobre como estruturar cardápios de forma estratégica, aumentar o volume de pedidos, estimular a recorrência de clientes e aprimorar a retenção do público. A proposta é demonstrar como decisões bem planejadas podem impactar diretamente no desempenho e na lucratividade das empresas.