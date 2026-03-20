Um Ford Ka e um caminhão que transportava garrafas de refrigerante colidiram lateralmente na manhã desta sexta-feira (20), resultando no tombamento da carreta e no derramamento do produto na pista, no quilômetro 176 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas, em Jaú.

O motorista do caminhão e um dos dois ocupantes do carro tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve congestionamento até que o caminhão fosse removido pela Concessionária Eixo-SP e as inúmeras garrafas de refrigerante retiradas da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas.