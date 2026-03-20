Dois carros se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (20), sendo um Chevrolet Classic e um Toyota Corolla, na altura do quilômetro 226 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no Distrito Industrial 2, em Bauru. Os veículos seguiam no sentido à Bauru, e as duas motoristas tiveram apenas escoriações, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. O Classic chegou a tombar na via.

A colisão resultou em um congestionamento de aproximadamente 50 minutos. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local, também prestaram auxílio.