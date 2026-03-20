20 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÂNSITO PERIGOSO

Batida de carros trava trânsito na rodovia Bauru-Jaú

Por Priscila Medeiros e Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
O Classic e o Corolla depois da colisão
O Classic e o Corolla depois da colisão

Dois carros se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (20), sendo um Chevrolet Classic e um Toyota Corolla, na altura do quilômetro 226 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no Distrito Industrial 2, em Bauru. Os veículos seguiam no sentido à Bauru, e as duas motoristas tiveram apenas escoriações, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. O Classic chegou a tombar na via.

A colisão resultou em um congestionamento de aproximadamente 50 minutos. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local, também prestaram auxílio.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários