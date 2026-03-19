Botucatu - Operação realizada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob o comando do delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, com a finalidade de apreender armas de fogo referentes à campanha do desarmamento resultou, nesta quinta-feira (19), na retirada de circulação de um revólver.

De acordo com a Polícia Civil, além da arma de calibre 38, foram apreendidas cinco munições do mesmo calibre. O armamento foi apresentado à autoridade policial para as medidas de Polícia Judiciária e será remetido posteriormente ao Exército Brasileiro para destruição.