20 de março de 2026
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EM BOTUCATU

Revólver é apreendido como parte da campanha do desarmamento

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Além de um revólver de calibre 38, foram apreendidas cinco munições do mesmo calibre
Além de um revólver de calibre 38, foram apreendidas cinco munições do mesmo calibre

Botucatu - Operação realizada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob o comando do delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, com a finalidade de apreender armas de fogo referentes à campanha do desarmamento resultou, nesta quinta-feira (19), na retirada de circulação de um revólver.

De acordo com a Polícia Civil, além da arma de calibre 38, foram apreendidas cinco munições do mesmo calibre. O armamento foi apresentado à autoridade policial para as medidas de Polícia Judiciária e será remetido posteriormente ao Exército Brasileiro para destruição.

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