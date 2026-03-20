Na penúltima rodada da Superliga 25-26, o Sesi Vôlei Bauru vai enfrentar o Gerdau Minas com um fator especial para Dani Lins, capitã do time bauruense. A equipe de Bauru vai mandar a partida desta sexta-feira (20), no Ginásio Geraldão, em Recife (PE), cidade natal da levantadora. O jogo começa às 19h30, com transmissão da Volleyball World TV.

O Sesi Vôlei Bauru vem de derrota para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, resultado que manteve o time bauruense na quinta colocação com 38 pontos. A equipe de Bauru tem 13 vitórias e sete derrotas, e ainda busca alcançar o G4 da competição. O Gerdau Minas ocupa a primeira colocação e, na última rodada, foi superado pelo Osasco São Cristóvão Saúde por 3 a 1. O time mineiro soma 50 pontos, com 17 vitórias e três derrotas.

No primeiro turno, as duas equipes fizeram um grande jogo na Arena UniBH, com o time da casa saindo vitorioso por 3 sets a 1. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do time bauruense na partida, com 24 pontos, seguida por Diana, que anotou 15.

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