Na penúltima rodada da Superliga 25-26, o Sesi Vôlei Bauru vai enfrentar o Gerdau Minas com um fator especial para Dani Lins, capitã do time bauruense. A equipe de Bauru vai mandar a partida desta sexta-feira (20), no Ginásio Geraldão, em Recife (PE), cidade natal da levantadora. O jogo começa às 19h30, com transmissão da Volleyball World TV.
O Sesi Vôlei Bauru vem de derrota para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, resultado que manteve o time bauruense na quinta colocação com 38 pontos. A equipe de Bauru tem 13 vitórias e sete derrotas, e ainda busca alcançar o G4 da competição. O Gerdau Minas ocupa a primeira colocação e, na última rodada, foi superado pelo Osasco São Cristóvão Saúde por 3 a 1. O time mineiro soma 50 pontos, com 17 vitórias e três derrotas.
No primeiro turno, as duas equipes fizeram um grande jogo na Arena UniBH, com o time da casa saindo vitorioso por 3 sets a 1. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do time bauruense na partida, com 24 pontos, seguida por Diana, que anotou 15.
Jogando em casa
Além de um jogo de muita importância na classificação da Superliga 25-26, o duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Gerdau Minas também será o retorno de Dani Lins para sua cidade natal.
Com um histórico premiado e vencedor, a atual melhor levantadora do continente saiu muito jovem de sua cidade para seguir sua carreira no vôlei, ainda nas categorias de base. Agora, em sua sétima temporada com o Sesi Vôlei Bauru, a décima no projeto de vôlei do Sesi-SP, Dani Lins terá a oportunidade de jogar novamente em Recife.
"Estou muito feliz de estar retornando a Recife, minha terrinha. Faz muito, muito tempo mesmo, que eu não jogo lá, acho que desde quando eu era juvenil. Acho que foi com a Seleção Brasileira juvenil que jogamos lá. Mas estou muito feliz de voltar a jogar em Recife, receber o carinho de todo o público, toda a torcida. Sabemos que vai estar cheio o ginásio, independente para quem vão torcer, que eles façam um lindo espetáculo em um jogão contra uma grande equipe. Coração está cheio de alegria e emoção de rever família e amigos, porque sei que todos vão estar lá", destacou a capitã do Sesi Vôlei Bauru.
Estatísticas
Bruna Moraes segue liderando o Sesi Vôlei Bauru em pontos totais nessa temporada da Superliga 25-26. A oposta anotou 225 nas 19 rodadas disputadas, seguida por Diana, com 212. A central Diana também é destaque nos pontos de saque, com 19, a melhor marca bauruense na liga. Nos bloqueios, Mayany tem a melhor marca do Sesi Vôlei Bauru e a terceira melhor da liga, com 76 pontos no fundamento.