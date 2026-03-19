O Governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (19) uma unidade do Poupatempo em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). Implantado em parceria com a prefeitura, o novo posto tem capacidade para realizar até 1,5 mil atendimentos por mês e amplia o acesso da população a serviços públicos presenciais.
"Essa unidade do Poupatempo vai beneficiar não só a cidade, mas também a região. Essa proximidade de localização pode permitir que outras cidades usem o serviço", disse o vice-governador Felício Ramuth no evento, que também marcou os 143 anos de Barra Bonita.
"Estão sendo aplicados R$ 1,23 milhão em obras de segurança viária, R$ 750 mil em melhoria no setor habitacional pelo Bairro Paulista, e vamos liberar recursos para o setor do turismo de Barra Bonita no valor de R$ 2,5 milhões", complementou em seu discurso.
No novo Poupatempo, será possível solicitar documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de acessar serviços do Detran-SP e de outros órgãos parceiros dentro dos mais de 4 mil serviços disponibilizados pelo Poupatempo.
A unidade está localizada na avenida Arthur Balsi, 105, no bairro Cohab, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para ser atendido, é necessário realizar agendamento prévio e gratuito pelos canais oficiais do programa: portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou WhatsApp (11) 95220-2974.
Administrado pela Prodesp – empresa de tecnologia do Governo de São Paulo vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) -, o Poupatempo reúne serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais, municipais e federais.
Com a abertura em Barra Bonita, o programa chega a 244 unidades em funcionamento no estado, além de cerca de 900 totens de autoatendimento. Hoje, são mais de 4 mil serviços disponíveis, muitos deles acessíveis também pelos canais digitais.