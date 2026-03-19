O Governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (19) uma unidade do Poupatempo em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). Implantado em parceria com a prefeitura, o novo posto tem capacidade para realizar até 1,5 mil atendimentos por mês e amplia o acesso da população a serviços públicos presenciais.

"Essa unidade do Poupatempo vai beneficiar não só a cidade, mas também a região. Essa proximidade de localização pode permitir que outras cidades usem o serviço", disse o vice-governador Felício Ramuth no evento, que também marcou os 143 anos de Barra Bonita.

"Estão sendo aplicados R$ 1,23 milhão em obras de segurança viária, R$ 750 mil em melhoria no setor habitacional pelo Bairro Paulista, e vamos liberar recursos para o setor do turismo de Barra Bonita no valor de R$ 2,5 milhões", complementou em seu discurso.