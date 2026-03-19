Lençóis Paulista - Motivo de elogios na região, a estrutura da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que neste ano chega à sua 46.ª edição, já começou a ser montada no recinto de exposições. Nesta primeira etapa, os camarotes corporativo e Maravilhoso serão erguidos com algumas novidades, como a cobertura em formato de galpão que permite ainda mais segurança e conforto para o público.

"O recinto da Facilpa é diferente em todos os aspectos. Naturalmente, a estrutura já é bem dividida, o que facilita e muito o nosso trabalho na hora de projetar as estruturas que ali serão colocadas. Como temos feito todo ano, vamos apresentar ao público algumas novidades, que sempre tem como objetivo potencializar ainda mais essa festa tão querida não somente em Lençóis Paulista, mas em toda a região e no estado", destaca Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela, responsável pela produção da feira.

Os camarotes corporativos da 46.ª Facilpa já se esgotaram logo que a grade de shows foi anunciada (confira mais abaixo a programação). Já as entradas para o camarote open-bar Maravilhoso podem ser adquiridas pelo site www.tycket.com.br, onde também é possível comprar ingressos para a Área VIP de todos os shows.