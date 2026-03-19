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EM LENÇÓIS PAULISTA

46ª Facilpa começa a ganhar forma com montagem da estrutura

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Camarote corporativo já está sendo erguido para a 46ª Facilpa
Camarote corporativo já está sendo erguido para a 46ª Facilpa

Lençóis Paulista - Motivo de elogios na região, a estrutura da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que neste ano chega à sua 46.ª edição, já começou a ser montada no recinto de exposições. Nesta primeira etapa, os camarotes corporativo e Maravilhoso serão erguidos com algumas novidades, como a cobertura em formato de galpão que permite ainda mais segurança e conforto para o público.

"O recinto da Facilpa é diferente em todos os aspectos. Naturalmente, a estrutura já é bem dividida, o que facilita e muito o nosso trabalho na hora de projetar as estruturas que ali serão colocadas. Como temos feito todo ano, vamos apresentar ao público algumas novidades, que sempre tem como objetivo potencializar ainda mais essa festa tão querida não somente em Lençóis Paulista, mas em toda a região e no estado", destaca Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela, responsável pela produção da feira.

Os camarotes corporativos da 46.ª Facilpa já se esgotaram logo que a grade de shows foi anunciada (confira mais abaixo a programação). Já as entradas para o camarote open-bar Maravilhoso podem ser adquiridas pelo site www.tycket.com.br, onde também é possível comprar ingressos para a Área VIP de todos os shows.

A 46.ª Facilpa acontece entre os dias 25 de abril a 4 de maio. Ao todo, são dez dias de festa (nove deles com entrada franca) com shows dos melhores artistas do Brasil, rodeio em touros e cavalos, prova dos três tambores, as já conhecidas exposições e julgamento de animais (a programação, em breve, também será divulgada).

A estrutura, que é referência em festas por todo o estado de São Paulo, ainda conta com uma praça de alimentação completa e coberta e parque de diversões. A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com produção da Organização Estrela.

Serviço

46ª Facilpa

De 24 de abril a 3 de maio

No recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista

Confira os shows da 46ª Facilpa:

24 de abril

Henrique e Juliano

25 de abril (entrada franca)

Lauana Prado

26 de abril (entrada franca)

Matheus e Kauan

27 de abril (entrada franca)

Guilherme e Santiago

28 de abril (entrada franca)

João Bosco e Vinicius

29 de abril (entrada franca)

Valesca Mayssa

30 de abril (entrada franca)

Pedro Sampaio

01 de maio (entrada franca)

Thiago Brado

Ana Castela

02 de maio (entrada franca)

Gustavo Mioto

03 de maio (entrada franca)

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