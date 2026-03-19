Lençóis Paulista - Motivo de elogios na região, a estrutura da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que neste ano chega à sua 46.ª edição, já começou a ser montada no recinto de exposições. Nesta primeira etapa, os camarotes corporativo e Maravilhoso serão erguidos com algumas novidades, como a cobertura em formato de galpão que permite ainda mais segurança e conforto para o público.
"O recinto da Facilpa é diferente em todos os aspectos. Naturalmente, a estrutura já é bem dividida, o que facilita e muito o nosso trabalho na hora de projetar as estruturas que ali serão colocadas. Como temos feito todo ano, vamos apresentar ao público algumas novidades, que sempre tem como objetivo potencializar ainda mais essa festa tão querida não somente em Lençóis Paulista, mas em toda a região e no estado", destaca Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela, responsável pela produção da feira.
Os camarotes corporativos da 46.ª Facilpa já se esgotaram logo que a grade de shows foi anunciada (confira mais abaixo a programação). Já as entradas para o camarote open-bar Maravilhoso podem ser adquiridas pelo site www.tycket.com.br, onde também é possível comprar ingressos para a Área VIP de todos os shows.
A 46.ª Facilpa acontece entre os dias 25 de abril a 4 de maio. Ao todo, são dez dias de festa (nove deles com entrada franca) com shows dos melhores artistas do Brasil, rodeio em touros e cavalos, prova dos três tambores, as já conhecidas exposições e julgamento de animais (a programação, em breve, também será divulgada).
A estrutura, que é referência em festas por todo o estado de São Paulo, ainda conta com uma praça de alimentação completa e coberta e parque de diversões. A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com produção da Organização Estrela.
Serviço
46ª Facilpa
De 24 de abril a 3 de maio
No recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista
Confira os shows da 46ª Facilpa:
24 de abril
Henrique e Juliano
25 de abril (entrada franca)
Lauana Prado
26 de abril (entrada franca)
Matheus e Kauan
27 de abril (entrada franca)
Guilherme e Santiago
28 de abril (entrada franca)
João Bosco e Vinicius
29 de abril (entrada franca)
Valesca Mayssa
30 de abril (entrada franca)
Pedro Sampaio
01 de maio (entrada franca)
Thiago Brado
Ana Castela
02 de maio (entrada franca)
Gustavo Mioto
03 de maio (entrada franca)
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