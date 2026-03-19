Guaiçara - Um recém-nascido cujo parto ocorreu em uma residência em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru) deu entrada sem vida, nesta quarta-feira (18), no Hospital Geral de Promissão (HGP). Avaliação médica preliminar indicou que ele teria nascido vivo, vindo à óbito posteriormente. O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Polícia Civil.

Por volta das 12h35, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo hospital após uma jovem dar entrada no setor de emergência, acompanhada de uma familiar, com o filho recém-nascido já sem sinais vitais, mas com indícios de que teria vindo ao mundo com vida.

Conforme apurado pela reportagem, a mãe do bebê contou à polícia que o parto havia ocorrido em sua casa, no mesmo dia, por volta das 6h. No imóvel, uma caixa plástica contendo sangue e placenta foi apreendida e encaminhada para realização de exame pericial.