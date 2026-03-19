Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18), um homem de 20 anos suspeito de cometer uma sequência de atos de importunação sexual e perseguições contra uma mulher de 65 anos na região central do município.
A vítima relatou à polícia que foi seguida pelo autor em três ocasiões distintas, sempre na via pública, e sempre nas mesmas localidades. Nas duas primeiras datas, ele teria abordado a mulher com palavras de cunho sexual e exposto o seu órgão genital, fugindo logo em seguida.
Na manhã desta quarta, segundo registro policial, o suspeito agarrou a vítima à força, apalpou suas nádegas e seios e novamente expôs seu órgão genital, além de ameaçá-la afirmando que lhe “daria uma facada”. Ela conseguiu se desvencilhar e usou um guarda-chuva para se defender.
A mulher procurou a Delegacia de Igaraçu do Tietê e, com base nas informações repassadas, uma equipe da unidade deslocou-se imediatamente ao local do fato. Após diligências investigativas, o homem foi localizado e preso em flagrante pelos crimes de importunação sexual e perseguição.
"A ação evidencia o compromisso da Polícia Civil em proteger mulheres, responsabilizar autores de violência e agir com rapidez na repressão a crimes dessa natureza", diz a Polícia Civil, em nota. A comunidade pode colaborar com informações de forma sigilosa pelo WhatsApp da delegacia, que é o (14) 3644-1299.