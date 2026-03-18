18 de março de 2026
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CONTRA FURTO DE FIOS

Bauru: três são presos durante operação conjunta em ferros-velhos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Civil/Divulgação
Além disso, três locais foram interditados por ausência de alvará de funcionamento
Além disso, três locais foram interditados por ausência de alvará de funcionamento

Três pessoas foram presas em flagrante - uma por furto de energia elétrica e duas por receptação qualificada -, nesta quarta-feira (18), durante operação conjunta realizada em estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis e sucatas em Bauru. Além disso, três locais foram interditados por ausência de alvará de funcionamento.

A fiscalização, batizada de "Operação Ferro-Velho", ocorreu durante a manhã e reuniu 43 agentes da Polícia Militar (PM) integrantes do 4.º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da CPFL e das empresas de telefonia Vivo e Claro e servidores públicos de várias secretarias municipais.

No total, seis estabelecimentos foram fiscalizados e três foram interditados pela Secretaria de Aprovação de Projetos por falta de alvará. Os outros três foram notificados por falta de documentação (um pela Semab, por falta de licença ambiental, e dois pela Saúde, por serem propícios à proliferação de animais peçonhentos e acúmulo de água.

Além disso, de acordo com a PM, durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante, uma pelo crime de furto de energia elétrica e duas pelo crime de receptação qualificada. Com elas, foram apreendidos 33 metros de fiação de telefonia, outros três quilos do mesmo material e 30 quilos de fiação pertencente à concessionária CPFL.

“Os furtos de energia e de materiais da rede elétrica são crimes que colocam em risco a segurança da população e impactam diretamente a qualidade do fornecimento. A CPFL Paulista tem intensificado ações de combate a essas práticas, em parceria com as autoridades, o que tem resultado na apreensão de equipamentos e na redução de irregularidades. Seguimos atuando de forma firme para proteger o sistema elétrico e garantir um serviço mais seguro e confiável para todos”, afirma Jean Oliveira de Santana, gerente de Recuperação de Energia da CPFL Paulista.

O major PM Norberto Marsola Filho, coordenador operacional do 4º Batalhão de Caçadores, afirma que este tipo de operação em conjunto com demais órgãos de fiscalização é de extrema importância porque verifica possíveis materiais de origem ilícita (receptação), contribuindo com a diminuição da incidência de furtos em residências e estabelecimentos comerciais por conta da subtração de fiação elétrica (cobre), além de eventuais irregularidades administrativas, ambientais e de saúde.

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