Três pessoas foram presas em flagrante - uma por furto de energia elétrica e duas por receptação qualificada -, nesta quarta-feira (18), durante operação conjunta realizada em estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis e sucatas em Bauru. Além disso, três locais foram interditados por ausência de alvará de funcionamento.
A fiscalização, batizada de "Operação Ferro-Velho", ocorreu durante a manhã e reuniu 43 agentes da Polícia Militar (PM) integrantes do 4.º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da CPFL e das empresas de telefonia Vivo e Claro e servidores públicos de várias secretarias municipais.
No total, seis estabelecimentos foram fiscalizados e três foram interditados pela Secretaria de Aprovação de Projetos por falta de alvará. Os outros três foram notificados por falta de documentação (um pela Semab, por falta de licença ambiental, e dois pela Saúde, por serem propícios à proliferação de animais peçonhentos e acúmulo de água.
Além disso, de acordo com a PM, durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante, uma pelo crime de furto de energia elétrica e duas pelo crime de receptação qualificada. Com elas, foram apreendidos 33 metros de fiação de telefonia, outros três quilos do mesmo material e 30 quilos de fiação pertencente à concessionária CPFL.
“Os furtos de energia e de materiais da rede elétrica são crimes que colocam em risco a segurança da população e impactam diretamente a qualidade do fornecimento. A CPFL Paulista tem intensificado ações de combate a essas práticas, em parceria com as autoridades, o que tem resultado na apreensão de equipamentos e na redução de irregularidades. Seguimos atuando de forma firme para proteger o sistema elétrico e garantir um serviço mais seguro e confiável para todos”, afirma Jean Oliveira de Santana, gerente de Recuperação de Energia da CPFL Paulista.
O major PM Norberto Marsola Filho, coordenador operacional do 4º Batalhão de Caçadores, afirma que este tipo de operação em conjunto com demais órgãos de fiscalização é de extrema importância porque verifica possíveis materiais de origem ilícita (receptação), contribuindo com a diminuição da incidência de furtos em residências e estabelecimentos comerciais por conta da subtração de fiação elétrica (cobre), além de eventuais irregularidades administrativas, ambientais e de saúde.