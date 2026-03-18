Três pessoas foram presas em flagrante - uma por furto de energia elétrica e duas por receptação qualificada -, nesta quarta-feira (18), durante operação conjunta realizada em estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis e sucatas em Bauru. Além disso, três locais foram interditados por ausência de alvará de funcionamento.

A fiscalização, batizada de "Operação Ferro-Velho", ocorreu durante a manhã e reuniu 43 agentes da Polícia Militar (PM) integrantes do 4.º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da CPFL e das empresas de telefonia Vivo e Claro e servidores públicos de várias secretarias municipais.

No total, seis estabelecimentos foram fiscalizados e três foram interditados pela Secretaria de Aprovação de Projetos por falta de alvará. Os outros três foram notificados por falta de documentação (um pela Semab, por falta de licença ambiental, e dois pela Saúde, por serem propícios à proliferação de animais peçonhentos e acúmulo de água.