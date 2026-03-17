A onça-parda capturada na manhã desta terça-feira (17) na garagem de uma residência na quadra 6 da rua Constituição, no Higienópolis, em Bauru, em uma operação que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e do Zoológico Municipal de Bauru, foi filmada correndo de madrugada por ruas do bairro.

A cena foi registrada pelos amigos Jean e Ivan, que passavam de carro pela região, por volta das 4h50, quando avistaram o felino e começaram a gravá-lo. O vídeo mostra a onça atravessando a rua na frente do veículo. Em alguns momentos, é possível ver o animal bem próximo. Depois, ele vira uma esquina e os dois amigos seguem seu trajeto.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o felino foi flagrado de manhã pelo aposentado Antônio Parreira Pinto, de 92 anos, na garagem de sua casa. Ele contou à reportagem que o animal rosnou, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente assustado e cansado.