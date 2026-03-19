A Prefeitura de Bauru acaba de publicar no Diário Oficial desta quinta-feira (19) o consórcio Saneamento Bauru como vencedor do edital de concessão do esgoto e drenagem da avenida Nações Unidas, orçado em R$ 3,6 bilhões.
O consórcio é liderado pela empresa CBI e tem junto a DP Barros, a Trail Infraestrutura e Construtora Coveg. Eles ofereceram desconto de 38% sobre tarifa máxima de 90% de esgoto. Hoje pagamos 65% dessa tarifa, sem tratar o esgoto.
A Prefeitura tem de explicar se o resultado é no fim uma tarifa de esgoto de 55,8% (ou seja, 38% de desconto sobre o teto da concessão fixado em 90%). Ou seja, explicar o tal fator K de 0,62 apontado na declaração de vencedora.
Isso significa que até a entrega da ETE a tarifa continua 65% (maior do que custo da concessão). Depois de entregue a ETE é que a empresa passaria a cobrar tarifa de esgoto de 55,8% - menor do que hoje e com obrigações de mais de R$ 1 bilhão em obras. Pedimos urgência ao governo para esclarecer.