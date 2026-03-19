A Prefeitura de Bauru acaba de publicar no Diário Oficial desta quinta-feira (19) o consórcio Saneamento Bauru como vencedor do edital de concessão do esgoto e drenagem da avenida Nações Unidas, orçado em R$ 3,6 bilhões.

O consórcio é liderado pela empresa CBI e tem junto a DP Barros, a Trail Infraestrutura e Construtora Coveg. Eles ofereceram desconto de 38% sobre tarifa máxima de 90% de esgoto. Hoje pagamos 65% dessa tarifa, sem tratar o esgoto.

A Prefeitura tem de explicar se o resultado é no fim uma tarifa de esgoto de 55,8% (ou seja, 38% de desconto sobre o teto da concessão fixado em 90%). Ou seja, explicar o tal fator K de 0,62 apontado na declaração de vencedora.