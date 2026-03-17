Bauru recebeu o Prêmio ‘Excelência Educacional’ pelo desempenho de duas escolas municipais. Foram premiadas a Emef Nacilda de Campos, no Jardim TV, e a Emef José Romão, no Nova Bauru. O Prêmio Excelência Educacional está dentro do Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado, e reconhece as escolas de ensino fundamental que atingiram metas de alfabetização com índice no Saresp.

As unidades escolares recebem mais recursos do Estado pelo bom desempenho. As duas escolas são mantidas pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação. A entrega foi realizada nesta terça-feira (17), em São Paulo.

O secretário da Educação, Nilson Ghirardello, representou o município no evento e parabenizou as escolas premiadas. “Ficamos muito felizes em ver nossas escolas apresentando um bom desempenho, aproveito para parabenizar os alunos, professores e toda a comunidade escolar pela conquista, pois mostra o empenho e dedicação de todos para que Bauru tenha um ensino cada vez com mais qualidade para os nossos estudantes”, afirmou.