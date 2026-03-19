O Brasil iniciou, nesta semana, uma nova etapa na regulação do ambiente digital. Entrou em vigor, em 17 de março, a Lei nº 15.211/2025, conhecida como “ECA Digital”, que estabelece regras específicas para serviços digitais acessados por crianças e adolescentes. Segundo o advogado José Milagre, a nova legislação representa uma mudança estrutural no funcionamento das plataformas. “Não se trata de uma simples atualização de política de privacidade, mas de uma mudança de arquitetura”, afirma.

A lei se aplica a qualquer produto ou serviço digital que possa ser acessado por menores de idade — incluindo redes sociais, jogos, plataformas de streaming, marketplaces e até sistemas operacionais conectados. Na prática, basta a possibilidade de acesso por crianças ou adolescentes para que a empresa esteja sujeita às novas regras.

De acordo com Milagre, um dos principais equívocos das empresas será tentar atender à legislação apenas com ajustes formais, como termos de uso e políticas de privacidade. O ECA Digital exige implementação técnica concreta e verificável. Entre as obrigações estão a limitação de recomendações algorítmicas de conteúdos inadequados, a proibição de perfilamento de menores para fins publicitários e a adoção, por padrão, do nível máximo de segurança em contas de crianças e adolescentes.