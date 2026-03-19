Há pelo menos duas décadas, quem reside ou precisa trafegar pelos dois últimos quarteirões da avenida Pinheiro Machado, quadras 21 e 22, na região do Jardim Rosa Branca, em Bauru, cobra melhorias na infraestrutura do local. Entre os principais problemas estão a falta de asfalto, sarjetas, guias e o nivelamento da via pública, que fica intransitável a cada chuva. A população também se queixa do descarte de lixo e entulhos deixados ali por munícipes de outros bairros.

Edson Donizete Corrêa, de 52 anos, reside no local há 18. Ele reclama da sensação de esquecimento e queixa que o carnê do IPTU chega pontualmente, mas a solução dos problemas, não.

“Aqui tem muito mato alto, lixo e falta de estrutura. A gente procura o secretário e ele fala que não pode fazer nada. A prefeita (Suéllen Rosim) diz que não sabe quando virá aqui fazer alguma coisa por nós. E a gente vive desse jeito aí que você está vendo. Eles vêm, colocam uma terrinha e vão embora. Enquanto isso, o IPTU (carnê) chegou e a gente tem que pagar”, reclama o comerciante.