Há pelo menos duas décadas, quem reside ou precisa trafegar pelos dois últimos quarteirões da avenida Pinheiro Machado, quadras 21 e 22, na região do Jardim Rosa Branca, em Bauru, cobra melhorias na infraestrutura do local. Entre os principais problemas estão a falta de asfalto, sarjetas, guias e o nivelamento da via pública, que fica intransitável a cada chuva. A população também se queixa do descarte de lixo e entulhos deixados ali por munícipes de outros bairros.
Edson Donizete Corrêa, de 52 anos, reside no local há 18. Ele reclama da sensação de esquecimento e queixa que o carnê do IPTU chega pontualmente, mas a solução dos problemas, não.
“Aqui tem muito mato alto, lixo e falta de estrutura. A gente procura o secretário e ele fala que não pode fazer nada. A prefeita (Suéllen Rosim) diz que não sabe quando virá aqui fazer alguma coisa por nós. E a gente vive desse jeito aí que você está vendo. Eles vêm, colocam uma terrinha e vão embora. Enquanto isso, o IPTU (carnê) chegou e a gente tem que pagar”, reclama o comerciante.
Conforme o JCNET já noticiou em outras reportagens, existe rede de esgoto no local, com poços de visita desnivelados em relação ao solo, mas também faltam galerias de águas pluviais. Outro problema é a criação de cavalos, cuja legislação municipal proíbe esse tipo de prática em perímetro urbano.
Outros vizinhos ouvidos pela reportagem acrescentaram, sem precisar uma data, que a prefeita Suéllen Rosim (PSD) esteve no local no primeiro ano de seu mandato, acompanhada de uma equipe de topógrafos. A visita gerou expectativa, mas, até o momento, nenhuma obra foi executada.
Posicionamento
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que, no momento, não há disponibilidade orçamentária para a execução das obras de infraestrutura nessas quadras da avenida Pinheiro Machado. Segundo a atual gestão municipal, a demanda é de conhecimento da administração e poderá ser atendida futuramente, conforme a viabilização de recursos.
Em relação à criação de animais em área urbana, a prefeitura reforça que a prática é proibida por lei e que os casos podem ser denunciados.