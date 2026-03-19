Três adolescentes agrediram com socos um motorista de 37 anos e o arrancaram do carro durante um roubo na noite desta quarta-feira (18), na rua Nicanor Rodrigues, na Vila Industrial, em Bauru. O trio, com idades entre 16 e 17 anos, se apropriou de um Fiat Uno, modelo 2015, e fugiu. Durante a noite, eles arrancaram as placas do veículo e as colocaram no banco traseiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, quando trafegavam nas imediações do bairro Fortunato Rocha Lima, uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que estava ciente do roubo informado pela vítima pelo telefone 190 da Polícia Militar, sinalizou com as luzes da viatura para o motorista parar. O adolescente ao volante seguiu em fuga, até que os três abandonaram o carro no Parque Santa Edwirges e tentaram fugir da abordagem a pé. Dois foram capturados e um conseguiu escapar.
Eles foram identificados como autores do ato infracional análogo ao crime de roubo e foram encaminhados ao Plantão Policial, permanecendo apreendidos e à disposição da Justiça.
Outro caso
Durante patrulhamento do Baep no período da tarde, também nesta quarta-feira, policiais prenderam um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de roubo, no bairro Ferradura Mirim. A corporação acrescentou que o detido é membro de uma organização criminosa.