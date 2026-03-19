Um cachorro foi socorrido durante a instrução do Curso de Salvamento com Cordas, realizada no viaduto da rodovia Bauru-Marília, nas proximidades do bairro Bauru 16, na tarde desta quarta-feira (18). O animal foi resgatado sem ferimentos aparentes e está na Base dos Bombeiros da Vila Falcão, na rua Carlos de Campos, nº 361, onde aguarda o reconhecimento de seu tutor.

Durante a atividade, onde o 12º Grupamento de Bombeiros realizavam descidas técnicas, eles foram surpreendidos por latidos vindos de um vale com mais de 30 metros de profundidade. Ao direcionarem a atenção ao som, identificaram um cão caído em uma área de difícil acesso, próxima à linha férrea, um local isolado, onde dificilmente alguém conseguiria chegar sem o uso de técnicas específicas.

Diante da situação, o que era treinamento rapidamente se transformou em operação de resgate. Com precisão, disciplina e domínio técnico, os bombeiros colocaram em prática os conhecimentos adquiridos no curso. Utilizando técnicas de salvamento em altura, realizaram a descida controlada e conseguiram acessar o animal com segurança.