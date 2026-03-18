Nesta terça-feira, dia 17 de março, a Cart Concessionária de Rodovias completa 17 anos de atuação à frente da administração de importantes rodovias do interior paulista. Desde o início da concessão, em 2009, a empresa investe em obras de ampliação de capacidade viária, modernização da infraestrutura e implantação de serviços operacionais que contribuíram para tornar as rodovias mais seguras e eficientes.

Ao longo desse período, a concessionária realizou mais de 1,4 milhão de atendimentos aos usuários, o que representa uma média de aproximadamente 82 mil ocorrências por ano nas rodovias sob concessão. Entre os principais tipos de atendimento prestados estão 229 mil remoções por guincho, 147 mil atendimentos mecânicos e 55 mil atendimentos pré-hospitalares (APH).

O corredor administrado pela concessionária é formado pela SP-225 - Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, SP-327 - Rodovia Orlando Quagliato e SP-270 - Rodovia Raposo Tavares, totalizando 444 quilômetros entre Bauru e Presidente Epitácio, compostos por eixo principal e acessos, bem como 390 quilômetros de rodovias vicinais. Essas rodovias conectam 34 municípios no centro-oeste paulista e desempenham papel estratégico no transporte de pessoas e no escoamento da produção agrícola e industrial da região.