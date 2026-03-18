Nesta terça-feira, dia 17 de março, a Cart Concessionária de Rodovias completa 17 anos de atuação à frente da administração de importantes rodovias do interior paulista. Desde o início da concessão, em 2009, a empresa investe em obras de ampliação de capacidade viária, modernização da infraestrutura e implantação de serviços operacionais que contribuíram para tornar as rodovias mais seguras e eficientes.
Ao longo desse período, a concessionária realizou mais de 1,4 milhão de atendimentos aos usuários, o que representa uma média de aproximadamente 82 mil ocorrências por ano nas rodovias sob concessão. Entre os principais tipos de atendimento prestados estão 229 mil remoções por guincho, 147 mil atendimentos mecânicos e 55 mil atendimentos pré-hospitalares (APH).
O corredor administrado pela concessionária é formado pela SP-225 - Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, SP-327 - Rodovia Orlando Quagliato e SP-270 - Rodovia Raposo Tavares, totalizando 444 quilômetros entre Bauru e Presidente Epitácio, compostos por eixo principal e acessos, bem como 390 quilômetros de rodovias vicinais. Essas rodovias conectam 34 municípios no centro-oeste paulista e desempenham papel estratégico no transporte de pessoas e no escoamento da produção agrícola e industrial da região.
A excelência operacional desse trecho é reconhecida nacionalmente. A SP-270 - Rodovia Raposo Tavares, no segmento entre Ourinhos e Presidente Epitácio, foi eleita em 2025, pelo segundo ano consecutivo, a melhor rodovia do País. O título reflete o padrão de segurança e fluidez mantido pela Cart em um dos principais corredores logísticos do Estado.
Obras e melhorias na infraestrutura
Durante os 17 anos de concessão, a Cart executou diversas obras voltadas à ampliação da capacidade viária e à melhoria das condições de tráfego. Entre as principais intervenções realizadas estão a duplicação de 218 quilômetros de rodovias, 103 implantações e melhorias de dispositivos de entroncamento, implantação de 9 quilômetros de faixas adicionais e construção de 17 quilômetros de vias marginais, além da implantação de 4 passarelas para travessia segura de pedestres.
No âmbito da gestão do tráfego e da segurança viária, foram implantadas 51 câmeras de monitoramento e 20 equipamentos de análise de tráfego em tempo real.
Os investimentos contínuos em duplicação resultaram em uma mudança significativa no perfil das rodovias administradas pela Cart. Atualmente, 100% do trecho sob concessão é composto por rodovias duplicadas, garantindo o mais alto nível de segurança viária aos motoristas.
Tecnologia e inovação
A modernização operacional da Cart ao longo de 17 anos se reflete na incorporação de tecnologia à gestão das rodovias. Um dos principais avanços foi a implantação do Centro de Operações Remota (COR). Trata-se de uma estrutura que permite à concessionária monitorar em tempo real as operações do Posto Geral de Fiscalização (PGF), que totalizam quatro unidades ao longo do corredor.
Para o usuário, a chegada das cabines de pagamento automático trouxe mais agilidade e autonomia. O sistema ampliou as opções e passou a aceitar cartão de crédito e débito em algumas praças de pedágio.
Acompanhando essa evolução tecnológica, a frota de apoio operacional também se renovou e ganhou guinchos elétricos, mais silenciosos, eficientes e alinhados à agenda ambiental da concessionária.
Rampa Segura
Entre os projetos que melhor sintetizam a cultura de inovação da Cart, o Rampa Segura se destaca por ter nascido dos próprios colaboradores da concessionária. Trata-se de um sistema que utiliza sensores de tráfego que detectam caminhões em velocidade abaixo de 55 km/h em trechos de aclive. Ao identificar o veículo lento, o sistema aciona automaticamente um sequencial de LEDs em postes às margens da pista, alertando os motoristas que vêm atrás para reduzir a velocidade ou mudar de faixa.
Atualmente instalado em quatro pontos críticos, no km 300 da SP-225 (Santa Cruz do Rio Pardo), km 437 e km 439 da SP-270 (Assis) e km 580 da SP-270 (Álvares Machado), o Rampa Segura registra redução expressiva de 80% nas colisões traseiras nos trechos onde foi adotado.
Implementado em 2022, o projeto segue em expansão para aumentar a segurança dos usuários, com um novo ponto em fase final de implantação localizado no km 241 da SP-225, em Bauru, ampliando o alcance de um projeto que, em pouco tempo, tornou-se uma das iniciativas de segurança viária mais eficientes da concessão.
Prevenção de acidentes
No quesito segurança viária, a Cart mantém frentes permanentes de atuação. O programa Cart pela Vida é uma dessas frentes. Lançado em 2020, tem como objetivo promover ações de prevenção e redução de acidentes, levando atendimentos de saúde e qualidade de vida aos motoristas, além de ações voltadas à cidadania e sustentabilidade.
O programa também trabalha temáticas diretamente ligadas ao PRA (Programa de Redução de Acidentes), reforçando o compromisso da Cart em combater as principais causas de acidentes, como sonolência ao volante, bebida e direção, manutenção preventiva e direção defensiva para motociclistas.
Os resultados dessas ações são comprovados pelos indicadores de segurança. Entre 2011 e 2020, a concessionária alcançou a meta da ONU para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito, com redução de mais de 50% nas fatalidades.
Compromisso com as comunidades
Para além da infraestrutura, a Cart mantém um forte vínculo com as comunidades do trecho por meio de projetos que fomentam a cultura, o turismo e a educação. Um dos destaques é o Turismo da Gente, programa que valoriza as potencialidades regionais e incentiva o desenvolvimento econômico dos 34 municípios ao longo do corredor.
Na frente cultural e sustentável, a concessionária promoveu em 2025 o CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, que levou sessões gratuitas e oficinas de educação ambiental para as cidades da área de concessão.
Além disso, a empresa desenvolve iniciativas como o Arte Circular, que transforma uniformes antigos em novos produtos, gerando renda para costureiras locais, e o Educando Caminhos, que foca na formação de jovens para um trânsito mais humano e seguro.
A trajetória da Cart, nesses 17 anos, demonstra que a gestão de uma concessão vai muito além da manutenção das rodovias. O retorno positivo para a sociedade é visível na transformação logística e, principalmente, na preservação da vida, refletida na queda drástica de fatalidades e acidentes. O investimento em tecnologias, somado ao olhar atento às comunidades, consolida um modelo de gestão que equilibra eficiência operacional com responsabilidade social. Desta forma, a Cart reafirma seu compromisso de seguir conectando pessoas e regiões com inovação e segurança, impulsionando o crescimento do interior paulista pelos próximos anos.
Sobre a CART
As rodovias da Cart contribuem para a expansão do comércio, indústria, do agronegócio, do turismo e da prestação de serviços nos 34 municípios cortados pelo Corredor. Monitorada e 100% duplicada, a concessão confere segurança e agilidade no trânsito de cargas, conectando o Oeste Paulista com os principais pontos de escoamento da produção do Brasil. Na edição de 2025 da Pesquisa CNT Rodovias, a Cart liderou o ranking de melhor rodovia do país com a SP 270 - Rodovia Raposo Tavares.