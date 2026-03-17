Mais uma onça-parda apareceu longe de seu habitat natural em Bauru, e desta vez entrou na garagem de um aposentado de 92 anos, nesta manhã desta terça-feira (17), na quadra 6 da rua Constituição, no bairro Higienópolis. Quem a viu frente a frente e pediu ajuda aos vizinhos foi Antônio Parreira Pinto. Ao JCNET, ele contou que o animal rosnou, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente assustado e cansado.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e uma equipe do Zoológico Municipal de Bauru foram acionados para efetuar o resgate, que exigiu cautela e o disparo de dardo tranquilizante. Depois que ficou em condições de manuseio, a onça foi colocada com cuidado em uma jaula e transportada de carro até o setor veterinário do Zoo Bauru. Nos próximos dias, ela será conduzida para soltura em área de mata no entorno de Bauru. O Zoo informou ao JCNET que trata-se de uma fêmea jovem, de 1 ano, que pesa 20 quilos.

De acordo com o aposentado, ele não se assustou porque não se sentiu ameaçado. “Ela estava bem tranquila e não tentou me machucar. Só rosnou. Como eu não estava com telefone em casa, pedi para um vizinho ligar para os Bombeiros. Mas em nenhum momento eu tive medo”, comentou Parreira.