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MATÉRIA ATUALIZADA

Onça-parda aparece em residência no Jardim Higienópolis em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno Freitas
Captura de onça em residência em Bauru
Captura de onça em residência em Bauru

Mais uma onça-parda apareceu longe de seu habitat natural em Bauru, e desta vez entrou na garagem de um aposentado de 92 anos, nesta manhã desta terça-feira (17), na quadra 6 da rua Constituição, no bairro Higienópolis. Quem a viu frente a frente e pediu ajuda aos vizinhos foi Antônio Parreira Pinto. Ao JCNET, ele contou que o animal rosnou, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente assustado e cansado.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e uma equipe do Zoológico Municipal de Bauru foram acionados para efetuar o resgate, que exigiu cautela e o disparo de dardo tranquilizante. Depois que ficou em condições de manuseio, a onça foi colocada com cuidado em uma jaula e transportada de carro até o setor veterinário do Zoo Bauru. Nos próximos dias, ela será conduzida para soltura em área de mata no entorno de Bauru. O Zoo informou ao JCNET que trata-se de uma fêmea jovem, de 1 ano, que pesa 20 quilos.

De acordo com o aposentado, ele não se assustou porque não se sentiu ameaçado. “Ela estava bem tranquila e não tentou me machucar. Só rosnou. Como eu não estava com telefone em casa, pedi para um vizinho ligar para os Bombeiros. Mas em nenhum momento eu tive medo”, comentou Parreira.

De acordo com o tenente Matheus Belico, do Corpo de Bombeiros, esse novo aparecimento de onça-parda na região central de Bauru está se tornando rotineiro devido à própria ação humana, que está cada vez mais invadindo o habitat natural delas. “Com o passar do tempo, isso (o aparecimento delas) vai acontecer mais vezes”, finalizou.

Uma coincidência percebida é que as três onças que apareceram em áreas residenciais de Bauru ocorreram sempre no mês de março. Na semana passada, no dia 5, uma onça-parda, possivelmente em busca de comida, assustou moradores e cancelou o treino de corrida de diversos corredores de rua em frente ao condomínio Alphaville, situado nas proximidades da margem da rodovia Bauru-Ipaussu (SP-225), na Zona Sul de Bauru. O local fica próximo ao território e ao habitat natural do felino, que costuma caçar durante a noite.

Já no dia 13 de março de 2014, uma onça-parda gerou alvoroço em Bauru ao aparecer no Parque Vitória Régia. Ela foi vista circulando em frente a bares e restaurantes no final da madrugada e depois subiu em uma árvore do local, onde reuniu dezenas de curiosos que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.

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Onça sob efeito do tranquilizante (foto: Bruno Freitas)
Onça sob efeito do tranquilizante (foto: Bruno Freitas)
Tenente Matheus Belico, do Corpo de Bombeiros, coordenou a operação (foto: Bruno Freitas)
Tenente Matheus Belico, do Corpo de Bombeiros, coordenou a operação (foto: Bruno Freitas)
Antônio Parreira Pinto, 92 anos, dono da casa (foto: Bruno Freitas)
Antônio Parreira Pinto, 92 anos, dono da casa (foto: Bruno Freitas)

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