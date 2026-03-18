Um carro e um ônibus com trabalhadores colidiram na manhã desta quarta-feira (18), no cruzamento entre as quadras 9 e 10 da avenida Duque de Caxias e a quadra 19 da rua Araújo Leite, em Bauru. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa ficou ferida, recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central.

O Chevrolet Agile branco teve a parte dianteira destruída com o impacto. De acordo com o repórter Alexandre Colim, do programa Cidade 360º, em parceria da 96 FM com o JC/JCNET, o acidente ocorreu por volta das 6h30. O ferido era um ocupante do carro e sofreu uma lesão no pé.

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) realizou a sinalização inicial da via. A Polícia Militar também esteve no local devido ao vazamento de combustível do automóvel e orientou motoristas que passavam pelo cruzamento. O acidente provocou a interdição parcial de uma faixa no lado ímpar da avenida Duque de Caxias e da rua Araújo Leite.