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TRÂNSITO PERIGOSO

Carro e ônibus batem e fecham o trânsito em cruzamento de Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Chevrolet Agile branco teve a parte dianteira destruída com o impacto
Chevrolet Agile branco teve a parte dianteira destruída com o impacto

Um carro e um ônibus com trabalhadores colidiram na manhã desta quarta-feira (18), no cruzamento entre as quadras 9 e 10 da avenida Duque de Caxias e a quadra 19 da rua Araújo Leite, em Bauru. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa ficou ferida, recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central.

O Chevrolet Agile branco teve a parte dianteira destruída com o impacto. De acordo com o repórter Alexandre Colim, do programa Cidade 360º, em parceria da 96 FM com o JC/JCNET, o acidente ocorreu por volta das 6h30. O ferido era um ocupante do carro e sofreu uma lesão no pé.

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) realizou a sinalização inicial da via. A Polícia Militar também esteve no local devido ao vazamento de combustível do automóvel e orientou motoristas que passavam pelo cruzamento. O acidente provocou a interdição parcial de uma faixa no lado ímpar da avenida Duque de Caxias e da rua Araújo Leite.

Um guincho foi acionado para retirar o ônibus, que permaneceu parado na rua Araújo Leite após a colisão.

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