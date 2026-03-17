17 de março de 2026
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IDOSO CORAJOSO

Morador de Bauru diz que onça rosnou, mas foi camarada; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Conhecido pelos vizinhos como 'Seu Parreira', idoso mostrou coragem aos 92 anos
Conhecido pelos vizinhos como 'Seu Parreira', idoso mostrou coragem aos 92 anos

O aposentado Antônio Parreira Pinto, de 92 anos, foi corajoso e encarou a situação de frente quando uma onça-parda entrou em sua garagem, na manhã desta terça-feira (17), na quadra 6 da rua Constituição, no bairro Higienópolis. Ele contou que o animal rosnou, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente assustado e cansado. "Ela foi camarada", destacou ele. Veja no vídeo!

Conforme o JCNET noticiou, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e uma equipe do Zoológico Municipal de Bauru foram acionados para efetuar o resgate, que exigiu cautela e o disparo de dardo tranquilizante. Depois que ficou em condições de manuseio, a onça foi colocada com cuidado em uma jaula e transportada de carro até o setor veterinário do Zoo Bauru. Nos próximos dias, ela será conduzida para soltura em área de mata no entorno de Bauru. O Zoo informou ao JCNET que trata-se de uma fêmea jovem, de 1 ano, que pesa 20 quilos.

Na semana passada, no dia 5, uma onça-parda, possivelmente em busca de comida, assustou moradores e cancelou o treino de corrida de diversos corredores de rua em frente ao condomínio Alphaville, situado nas proximidades da margem da rodovia Bauru-Ipaussu (SP-225), na Zona Sul de Bauru. O local fica próximo ao território e ao habitat natural do felino, que costuma caçar durante a noite.

Já no dia 13 de março de 2014, uma onça-parda gerou alvoroço em Bauru ao aparecer no Parque Vitória Régia. Ela foi vista circulando em frente a bares e restaurantes no final da madrugada e depois subiu em uma árvore do local, onde reuniu dezenas de curiosos que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.

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Onça sob efeito do tranquilizante (foto: Bruno Freitas)
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Captura de onça em residência em Bauru (foto: Bruno Freitas)
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