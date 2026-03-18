A onça-parda capturada na manhã desta terça-feira(17) na garagem de uma residência localizada na quadra 6 da rua Constituição, no bairro Higienópolis, em Bauru, foi devolvida à natureza no final da tarde desta quarta-feira (18), em uma área de conservação ambiental sob a gestão da empresa Bracell.
O local de soltura foi definido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Semil), com base em critérios técnicos que asseguram condições adequadas para a reintrodução do animal, como vegetação nativa preservada, ampla extensão territorial e disponibilidade de recursos naturais.
Antes da soltura, a onça passou por avaliação técnica que atestou boas condições de saúde e a considerou apta para o retorno ao habitat natural. A ação foi realizada de forma coordenada pela equipe do Zoológico Municipal e pela Polícia Militar Ambiental, garantindo a segurança do procedimento e o bem-estar do animal.
A Bracell autorizou a soltura por reconhecer que a área sob sua gestão apresenta características compatíveis com a conservação da fauna silvestre. Segundo a prefeitura, a iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre poder público e iniciativa privada na proteção da fauna e na preservação dos ecossistemas.
Visita inusitada
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o felino foi flagrado na manhã desta terça-feira pelo aposentado Antônio Parreira Pinto, de 92 anos, na garagem de sua casa. Ele contou à reportagem que o animal rosnou, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente assustado e cansado.
O Zoo informou ao JCNET que trata-se de uma fêmea jovem, de 1 ano, que pesa 20 quilos. “Ela estava bem tranquila e não tentou me machucar. Só rosnou. Como eu não estava com telefone em casa, pedi para um vizinho ligar para os Bombeiros. Mas em nenhum momento eu tive medo”, comentou o aposentado.
O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e uma equipe do Zoológico Municipal de Bauru foram acionados para efetuar o resgate, que exigiu cautela e o disparo de dardo tranquilizante. Depois, a onça foi colocada com cuidado em uma jaula e transportada de carro até o setor veterinário do Zoo Bauru.