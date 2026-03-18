A onça-parda capturada na manhã desta terça-feira(17) na garagem de uma residência localizada na quadra 6 da rua Constituição, no bairro Higienópolis, em Bauru, foi devolvida à natureza no final da tarde desta quarta-feira (18), em uma área de conservação ambiental sob a gestão da empresa Bracell.

O local de soltura foi definido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Semil), com base em critérios técnicos que asseguram condições adequadas para a reintrodução do animal, como vegetação nativa preservada, ampla extensão territorial e disponibilidade de recursos naturais.

Antes da soltura, a onça passou por avaliação técnica que atestou boas condições de saúde e a considerou apta para o retorno ao habitat natural. A ação foi realizada de forma coordenada pela equipe do Zoológico Municipal e pela Polícia Militar Ambiental, garantindo a segurança do procedimento e o bem-estar do animal.