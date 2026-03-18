A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae-Bauru) promove uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A programação acontecerá entre os dias 19 e 26 de março, com abertura nesta quinta-feira (19), marcada por apresentação artístico-cultural e desfile. A ação integra as atividades de conscientização, respeito e inclusão das pessoas com essa condição genética, caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Ao longo da semana, a instituição dará continuidade às atividades comemorativas, com ações como piquenique, “Luau Down”, entre outras iniciativas preparadas especialmente para a data. As atividades são voltadas exclusivamente ao público interno, incluindo pais de usuários, colaboradores e convidados.

Em Bauru, a Apae desempenha um papel essencial nesse processo. A instituição é referência regional no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo milhares de atendimentos especializados ao longo do ano, envolvendo educação especializada, saúde, assistência social e programas de desenvolvimento humano.

Dentro desse universo de atendimentos, crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down recebem acompanhamento multidisciplinar que inclui estimulação precoce, atendimento pedagógico, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e suporte às famílias. Atualmente, a instituição atende cerca de 80 pessoas com Síndrome de Down, em diferentes faixas etárias. O objetivo é garantir o desenvolvimento pleno das habilidades individuais, promovendo autonomia, inclusão social e qualidade de vida.