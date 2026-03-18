Pirajuí - O homem de 39 anos socorrido em estado grave após capotar o carro que conduzia, na noite desta segunda-feira (16), na avenida da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu nesta quarta-feira (18), em um hospital público em Bauru. A família autorizou a captação de órgãos para doação e a liberação do corpo deve ocorrer apenas nesta quinta-feira (19).

Segundo divulgado pelo JCNET/Sampi com base no registro policial, o funileiro Josimar Aparecido de Barros, conhecido como Teco, trafegava pela avenida na direção de um Nissan Versa quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 22h30, em um trecho de curva, perdeu o controle e capotou.

A esposa contou à polícia que o marido havia saído para levar um amigo até a casa dele e, na volta, acabou sofrendo o acidente. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, ele estava caído fora do veículo.