Pirajuí - O homem de 39 anos socorrido em estado grave após capotar o carro que conduzia, na noite desta segunda-feira (16), na avenida da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu nesta quarta-feira (18), em um hospital público em Bauru. A família autorizou a captação de órgãos para doação e a liberação do corpo deve ocorrer apenas nesta quinta-feira (19).
Segundo divulgado pelo JCNET/Sampi com base no registro policial, o funileiro Josimar Aparecido de Barros, conhecido como Teco, trafegava pela avenida na direção de um Nissan Versa quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 22h30, em um trecho de curva, perdeu o controle e capotou.
A esposa contou à polícia que o marido havia saído para levar um amigo até a casa dele e, na volta, acabou sofrendo o acidente. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, ele estava caído fora do veículo.
Josimar foi socorrido inconsciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com lesões na região da cabeça, e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, onde foi intubado.
Em estado grave, foi transferido para um hospital público em Bauru. Nesta quarta-feira, ele não resistiu. A ocorrência foi apresentada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.