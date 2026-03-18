Ibitinga - A Cadeia Produtiva Local do Bordado (CPL) estruturou um plano estratégico para 2026, com foco em inovação, qualificação empresarial e ampliação de mercados, em resposta às transformações no setor têxtil. Sediada em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), cidade reconhecida como Capital Nacional do Bordado, a estrutura produtiva reúne mais de 500 empresas e forma um dos principais polos especializados em enxovais do país.

O setor gera cerca de 8 mil empregos diretos e 15 mil indiretos e movimenta cerca de R$ 800 milhões por ano. A atividade responde por 80% da economia municipal e exerce influência direta sobre a dinâmica produtiva da região central paulista. Em um cenário de ajustes na indústria têxtil brasileira, o desempenho do polo de Ibitinga passa a ter papel estratégico na manutenção da competitividade estadual.

A configuração de uma Cadeia Produtiva Local (CPL) vai além da proximidade geográfica. Trata-se de um modelo de desenvolvimento econômico que integra empresas e instituições de suporte em um mesmo setor, promovendo a especialização produtiva e a cooperação mútua. No caso de Ibitinga, o bordado atua como o eixo central de um ecossistema que integra oficinas terceirizadas, fornecedores de tecidos, logística e serviços especializados.