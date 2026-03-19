Na manhã desta quarta-feira (18), um ônibus escolar ficou preso em buracos na rua Conde Matarazzo, quarteirão 7, no bairro Manchester, em Bauru. O incidente ocorreu por volta das 7h, horário em que os veículos realizavam a rota para transportar estudantes.

De acordo com relatos enviados ao JCNET, dois ônibus passavam pelo local no momento em que ficaram atolados em buracos devido às condições precárias da via. Um deles conseguiu sair sozinho após algumas manobras. Já o outro permaneceu preso até as 9h, quando foi retirado com a ajuda de um guincho.

Após a retirada do ônibus a rua foi liberada para o tráfego de veículos. No entanto, os buracos continuam na via e seguem causando preocupações entre os moradores.