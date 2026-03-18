O município de Agudos alcançou destaque no cenário estadual ao ser reconhecido no PSPE — Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A cidade inscreveu dois projetos nas categorias Simplificação e Prefeitura Empreendedora, garantindo ao município o selo de Prefeitura Empreendedora nas duas áreas.

Na categoria Simplificação, Agudos avançou mais: foi classificada entre os cinco melhores projetos do Estado e, após avaliação presencial dos jurados, conquistou o 3º lugar, subindo ao pódio entre quase 300 projetos inscritos por mais de 215 prefeituras paulistas. Ao todo, 281 municípios foram certificados em pelo menos uma categoria, mas apenas 45, cinco em cada uma das nove categorias, foram selecionados para a etapa final de visitas técnicas.

Dentro da regional de Bauru, que contou com mais de 11 projetos inscritos, Agudos também se destacou, consolidando-se como referência na implementação de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. "O reconhecimento reflete o compromisso da gestão municipal em promover um ambiente favorável aos pequenos negócios. O projeto de Simplificação incluiu a revisão da legislação local e a execução de ações concretas em cada eixo da lei, além da identificação, capacitação e mobilização da liderança municipal em prol do desenvolvimento econômico", afirma o prefeito Rafael Lima (Republicanos).