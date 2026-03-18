Vizinhos do bairro Higienópolis, em Bauru, encontraram em suas câmeras de segurança imagens de uma onça-parda passeando pela rua, na madrugada desta terça-feira (17), por volta das 4h50. O animal foi localizado algumas horas depois, às 8h07, na garagem da casa do aposentado Antônio Parreira Pinto, de 92 anos, conforme noticiado pelo JCNET (Onça-parda aparece em residência no Jardim Higienópolis em Bauru).

Em entrevista ao JCNET, o idoso contou que o animal chegou a rosnar, mas não o atacou e preferiu se esconder, possivelmente por estar assustado ou cansado. “Ela foi camarada”, afirmou. Apesar do susto, o morador de Bauru manteve a calma ao se deparar com a cena incomum. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e uma equipe do Zoológico Municipal de Bauru foram acionados para efetuar o resgate, que exigiu cautela e o disparo de dardo tranquilizante.

Depois que ficou em condições de manuseio, a onça foi colocada com cuidado em uma jaula e transportada de carro até o setor veterinário do Zoo Bauru. A equipe informou que o animal é uma fêmea jovem, de aproximadamente 1 ano, com cerca de 20 quilos. Nos próximos dias, ela será conduzida para soltura em área de mata no entorno de Bauru.