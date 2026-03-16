A Prefeitura de Bauru informa que o Programa ‘Água de Todos’ começou nesta segunda-feira (16) a construção da adutora que vai levar a água produzida no Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso. A adutora terá 5,5 quilômetros, sendo uma das principais etapas do Programa ‘Água de Todos’, da Prefeitura de Bauru e do DAE, lançado no ano passado, e que viabiliza o maior investimento em abastecimento de água em Bauru.
Ao todo, o programa contempla 14 quilômetros de adutoras, incluindo esta que será construída para levar a água do Complexo de Poços até o reservatório Alto Paraíso, e ainda as outras adutoras que serão construídas pelo DAE nos próximos meses e ligarão os novos poços aos reservatórios previstos perto do Complexo de Poços do Val de Palmas.
A adutora será de 560 milímetros de diâmetro em PEAD, com construção pelo método não destrutivo. As obras começaram no Nova Esperança, depois vão seguir para a região do Alto Paraíso e para o Complexo de Poços. A contratação foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. A empresa responsável deve concluir a entrega no começo do segundo semestre.
A adutora levará a água dos novos reservatórios do Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório já existente no Alto Paraíso, para o abastecimento de toda a região da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Vila Industrial, entre outros. O investimento reduzirá a dependência do Rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo Rio Batalha.
O Complexo de Poços do Val de Palmas terá ao todo quatro poços. O primeiro já está sendo perfurado, como contrapartida de um empreendimento privado (Pacaembu), e o segundo poço foi licitado pelo DAE. Os outros dois poços estão sendo contratados pela Secretaria de Infraestrutura, segundo informa a prefeitura. Três reservatórios também serão construídos na região do Complexo de Poços do Val de Palmas, para reservar a água captada, antes de ser enviada pela nova adutora ao reservatório do Alto Paraíso.
O investimento na adutora é de R$ 21,7 milhões e os serviços são executados pela empresa Parâmetro Saneamento e Construções Ltda. Os recursos para a adutora estão dentro de um investimento de R$ 40 milhões viabilizado por financiamento do município com a Caixa para as obras de abastecimento, que contam ainda com recursos próprios da autarquia. A Emdurb vai acompanhar as obras da adutora e fazer as interdições de vias quando necessário, para a segurança de motoristas e pedestres.