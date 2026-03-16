A Prefeitura de Bauru informa que o Programa ‘Água de Todos’ começou nesta segunda-feira (16) a construção da adutora que vai levar a água produzida no Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso. A adutora terá 5,5 quilômetros, sendo uma das principais etapas do Programa ‘Água de Todos’, da Prefeitura de Bauru e do DAE, lançado no ano passado, e que viabiliza o maior investimento em abastecimento de água em Bauru.

Ao todo, o programa contempla 14 quilômetros de adutoras, incluindo esta que será construída para levar a água do Complexo de Poços até o reservatório Alto Paraíso, e ainda as outras adutoras que serão construídas pelo DAE nos próximos meses e ligarão os novos poços aos reservatórios previstos perto do Complexo de Poços do Val de Palmas.

A adutora será de 560 milímetros de diâmetro em PEAD, com construção pelo método não destrutivo. As obras começaram no Nova Esperança, depois vão seguir para a região do Alto Paraíso e para o Complexo de Poços. A contratação foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. A empresa responsável deve concluir a entrega no começo do segundo semestre.