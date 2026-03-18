Em um momento em que o sistema tributário brasileiro passa por sua maior transformação em décadas e, com o início da entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 a partir do dia 23 de março, a Receita Federal e a Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru (Aeaps) se unem para realizar o Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação, com o tema IRPF em Foco — Atualizações do Imposto de Renda Pessoa Física e Destinação Solidária. O evento será nos dias 24 de março, a partir das 14h, e 25, à 9h, na sede da Receita Federal em Bauru.

A iniciativa reúne auditores e analistas tributários com atuação direta na área para discutir as novidades da declaração deste ano e, principalmente, abrir um espaço de diálogo sobre a destinação solidária do IRPF, um mecanismo legal ainda subutilizado pelas organizações da sociedade civil (OSCs) e pelos próprios contribuintes. A Receita Federal estima receber 44 milhões de declarações do IRPF este ano. Desse universo, apenas os declarantes que optam pelo modelo completo têm direito a destinar parte do imposto devido a fundos sociais.

É possível destinar até 6% do imposto devido aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos Fundos do Idoso, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. O valor destinado será abatido no valor do imposto a pagar devido.