Policiais do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, em Bauru, nesta terça-feira (17), um homem suspeito de receptação de veículo clonado a partir de sinais de identificação de outro automóvel, com registro em Cuiabá (MT). A abordagem aconteceu na rua Tenente Joaquim da Costa Guimarães, no Parque TV, região da Nações Norte.

Segundo a corporação, os policiais militares visualizaram um Nissan Kicks azul que possuía alerta de denúncia sobre possível clonagem. Após consulta, verificou-se que o veículo abordado havia sido furtado na cidade de São Paulo. Foram constatadas adulterações claras, segundo o Baep, nas placas, no chassi, no motor, nas etiquetas e nos vidros.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.