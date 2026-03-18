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NISSAN KICKS

Homem é preso pelo Baep em Bauru com carro clonado de Cuiabá

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nissan Kicks azul apreendido com diversas adulterações, depois de furto em São Paulo
Nissan Kicks azul apreendido com diversas adulterações, depois de furto em São Paulo

Policiais do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, em Bauru, nesta terça-feira (17), um homem suspeito de receptação de veículo clonado a partir de sinais de identificação de outro automóvel, com registro em Cuiabá (MT). A abordagem aconteceu na rua Tenente Joaquim da Costa Guimarães, no Parque TV, região da Nações Norte.

Segundo a corporação, os policiais militares visualizaram um Nissan Kicks azul que possuía alerta de denúncia sobre possível clonagem. Após consulta, verificou-se que o veículo abordado havia sido furtado na cidade de São Paulo. Foram constatadas adulterações claras, segundo o Baep, nas placas, no chassi, no motor, nas etiquetas e nos vidros.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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