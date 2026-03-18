O 12° Grupamento de Bombeiros em Bauru está realizando, entre os dias 9 e 20 de março, o Treinamento de Salvamento em Cordas. Esta é a terceira vez que o treinamento é executado e esta edição conta com a participação de 18 militares. A capacitação tem como objetivo aprimorar técnicas essenciais utilizadas em ocorrências de alta complexidade, como resgates em altura, em locais de difícil acesso, encostas, estruturas colapsadas e demais cenários que exigem elevado nível técnico e preparo físico dos bombeiros militares.

O treinamento desta quarta-feira (18) foi realizado na área da ISA Energia, uma vez que o ambiente oferece condições altamente didáticas, simulando cenários reais de atuação. O local conta com torres que reproduzem estruturas energizadas, porém, para fins de segurança, estão sem energia. “Esse treinamento é importante para ofertar ao nosso bombeiro, que já é formado, técnicas mais robustas para que ele possa atuar no cenário operacional em ocorrências relacionadas à altura com mais eficiência, entregando o melhor serviço à população”, explica o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Igor Andrade Leme.

Houve uma seleção dos candidatos ao curso no dia 24 de fevereiro de 2026, na qual bombeiros de todo o Estado de São Paulo foram escolhidos para participar da capacitação e, posteriormente, retornar aos seus quartéis mais preparados para atender a população. Investir na qualificação da tropa reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à sociedade, garantindo que, nos momentos mais críticos, a população possa contar com profissionais altamente treinados, capacitados e prontos para cumprir sua missão de proteger e salvar.