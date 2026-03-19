Jaú vai receber um dos eventos gastronômicos mais aguardados da região: a Festa do Morango, que acontece de 19 a 22 de março, no estacionamento principal do Shopping Território do Calçado, com entrada gratuita. O público poderá se deliciar com uma verdadeira explosão de sabores preparados à base de morango. Entre as opções, estão espeto de morango, bolo de pote de morango, crepe de morango, pavê de morango, torta de morango, fondue de morango, churros de morango,

coxinha de morango, pastel de morango, burger com salada de morango, torresmo de rolo com geleia de morango, estrogonofe de morango, chopp de morango, drinks especiais, sorvete, milkshake, vinagrete de morango, bombom, waffle, bubble waffle, doce de ninho com morango, entre muitos outros pratos criativos.

Além das receitas exclusivas com a fruta, o evento também contará com um cardápio variado com outras opções gastronômicas, incluindo torresmo, burger na parrilla, espetinhos, batata frita, arroz carreteiro, doces caseiros, espeto de camarão, churros tradicionais, além de diversos drinks e chopp artesanal. “É uma alegria para nós trazermos essa festa para Jaú. Esse evento é feito para toda a família com muitas opções e uma programação musical cuidadosamente escolhida para

esse momento”, disse Brenda de Paula, organizadora.

Com caráter solidário, a festa também será palco de uma ação social em benefício da comunidade. Quem quiser colaborar (de forma voluntária) poderá doar 1 kg de alimento não perecível em um ponto de arrecadação no local. As doações serão destinadas a entidades assistenciais de Jaú. O evento contará com bandas musicais ao vivo todos os dias para animar o ambiente. A Festa do Morango em Jaú une sabor, cultura, entretenimento e solidariedade em um só lugar. Uma oportunidade imperdível para toda a família.