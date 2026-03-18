18 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÂNSITO PERIGOSO

Duas pessoas ficam feridas após acidente com moto em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Grupo Trânsito Bauru
Samu fazendo atendimento na mulher que estava na garupa da moto
Samu fazendo atendimento na mulher que estava na garupa da moto

Um homem e uma mulher ficaram feridos após um acidente envolvendo a moto em que ambos estavam e um Chevrolet Agile, nesta quarta-feira (18), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru.

Segundo informações preliminares, a mulher, que era garupa na motocicleta, ficou ferida com mais gravidade. Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa. A equipe de trânsito da Polícia Militar e o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb prestaram apoio.

O condutor do carro não se feriu, e as causas do acidente serão apuradas com o uso de imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais existentes no local.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários