Um homem e uma mulher ficaram feridos após um acidente envolvendo a moto em que ambos estavam e um Chevrolet Agile, nesta quarta-feira (18), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru.

Segundo informações preliminares, a mulher, que era garupa na motocicleta, ficou ferida com mais gravidade. Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa. A equipe de trânsito da Polícia Militar e o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb prestaram apoio.

O condutor do carro não se feriu, e as causas do acidente serão apuradas com o uso de imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais existentes no local.