O cruzamento da Alameda do Ypê com a Alameda das Acácias, na marginal da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no Parque Colina Verde, em Bauru, voltou a registrar um acidente no final da tarde de sexta-feira (13). O JCNET publicou matéria sobre o problema crônico naquele local no dia 9 de março.

Uma moto colidiu com um ônibus do transporte coletivo que cruzava a marginal. Não foi possível obter informações sobre o estado de saúde do motociclista. O local registra diversos acidentes de trânsito por conta da excessiva velocidade dos veículos que trafegam pela via, cujo limite é de 50 km/h. No cruzamento, é proibida a conversão à esquerda para caminhões e ônibus que seguem pela Alameda das Acácias.

A maior dificuldade ocorre nos horários de pico, entre 6h30 e 8h e das 16h30 às 18h30, quando os condutores precisam atravessar ou acessar a marginal. De acordo com moradores da região, esse gargalo é o principal fator para as frequentes colisões registradas no local. O transtorno, porém, não se restringe aos motoristas. Pedestres também enfrentam dificuldades e chegam a esperar vários minutos para conseguir atravessar a via com segurança.