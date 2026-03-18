Um acidente envolvendo dois caminhões deixou dois motoristas com ferimentos leves no início da noite desta terça-feira (17), no km 216 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do caminhão modelo Atron 1719 utilizado no transporte de água não potável, trafegava pela via quando acessou a faixa 1 sem aguardar a redução do fluxo de veículos.

Ainda segundo o motorista, no momento da manobra ele não percebeu a aproximação de um caminhão modelo MB 1718, do tipo baú, que seguia logo atrás. Sem tempo suficiente para frear, o segundo veículo acabou colidindo na traseira do primeiro.