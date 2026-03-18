18 de março de 2026
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CORTOU A FRENTE

Colisão entre caminhões deixa dois feridos em Pederneiras

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Artesp
Caminhão colidiu na traseira de outro, carregado com água
Caminhão colidiu na traseira de outro, carregado com água

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou dois motoristas com ferimentos leves no início da noite desta terça-feira (17), no km 216 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do caminhão modelo Atron 1719 utilizado no transporte de água não potável, trafegava pela via quando acessou a faixa 1 sem aguardar a redução do fluxo de veículos.

Ainda segundo o motorista, no momento da manobra ele não percebeu a aproximação de um caminhão modelo MB 1718, do tipo baú, que seguia logo atrás. Sem tempo suficiente para frear, o segundo veículo acabou colidindo na traseira do primeiro.

Os dois condutores foram socorridos e encaminhados ao hospital de Pederneiras, onde receberam atendimento médico. Ambos apresentavam ferimentos leves.

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