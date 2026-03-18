18 de março de 2026
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COCAÍNA E MACONHA

Bauru: Baep apreende drogas e dinheiro em pochete de traficante

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido pelo Baep estava detro da pochete
Material apreendido pelo Baep estava detro da pochete

Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, nesta terça-feira (17), e apreendeu com ele, em via pública, na avenida Cruzeiro do Sul, uma pochete com 120 pinos de cocaína, duas porções de maconha e R$ 618 em dinheiro. Um outro indivíduo que estava com ele conseguiu fugir a pé antes da abordagem.

Segundo o Baep, a prisão ocorreu após constatação de atividade suspeita no bairro Ferradura Mirim, nas proximidades da rotatória da avenida Cruzeiro do Sul com a avenida Jorge Schneider.

Questionado, o indivíduo declarou que realizava a comercialização dos entorpecentes e que o outro que fugiu era responsável pelo fornecimento das drogas e recolhimento dos valores obtidos com a atividade ilícita. Um aparelho celular também foi apreendido.

Diante dos fatos, o abordado foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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