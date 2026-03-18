Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, nesta terça-feira (17), e apreendeu com ele, em via pública, na avenida Cruzeiro do Sul, uma pochete com 120 pinos de cocaína, duas porções de maconha e R$ 618 em dinheiro. Um outro indivíduo que estava com ele conseguiu fugir a pé antes da abordagem.

Segundo o Baep, a prisão ocorreu após constatação de atividade suspeita no bairro Ferradura Mirim, nas proximidades da rotatória da avenida Cruzeiro do Sul com a avenida Jorge Schneider.

Questionado, o indivíduo declarou que realizava a comercialização dos entorpecentes e que o outro que fugiu era responsável pelo fornecimento das drogas e recolhimento dos valores obtidos com a atividade ilícita. Um aparelho celular também foi apreendido.