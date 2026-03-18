A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (18) o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, indiciado por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana. Ele foi localizado em seu apartamento na região central de São José dos Campos (SP).

A prisão foi solicitada à Justiça na terça-feira (17), com aval do Ministério Público e da Corregedoria da PM, e autorizada pela Justiça Militar após a inclusão de laudos da Polícia Técnico-Científica no processo. Entre os elementos considerados estão a trajetória do disparo e a profundidade dos ferimentos.

O oficial será levado ao 8º Distrito Policial, na capital, para interrogatório e, depois, encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A expectativa é de que o Inquérito Policial Militar seja concluído nos próximos dias.