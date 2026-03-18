18 de março de 2026
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Tenente-coronel é preso por suspeita da morte da esposa; VÍDEO

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
A prisão foi solicitada à Justiça na terça-feira (17), com aval do Ministério Público e da Corregedoria da PM, e autorizada pela Justiça Militar.
A prisão foi solicitada à Justiça na terça-feira (17), com aval do Ministério Público e da Corregedoria da PM, e autorizada pela Justiça Militar.

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (18) o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, indiciado por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana. Ele foi localizado em seu apartamento na região central de São José dos Campos (SP).

A prisão foi solicitada à Justiça na terça-feira (17), com aval do Ministério Público e da Corregedoria da PM, e autorizada pela Justiça Militar após a inclusão de laudos da Polícia Técnico-Científica no processo. Entre os elementos considerados estão a trajetória do disparo e a profundidade dos ferimentos.

O oficial será levado ao 8º Distrito Policial, na capital, para interrogatório e, depois, encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A expectativa é de que o Inquérito Policial Militar seja concluído nos próximos dias.

Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro. Laudos apontaram lesões no rosto e no pescoço e indicaram disparo à queima-roupa. Também não houve detecção de pólvora nas mãos da vítima. A investigação, inicialmente registrada como suicídio, passou a apurar possível feminicídio por decisão judicial.

A defesa do tenente-coronel sustenta que houve suicídio e afirma aguardar a conclusão dos exames. A família da policial contesta essa versão.

Com informações do g1.

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