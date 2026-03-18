O Programa Refloresta-SP realiza, entre março e maio, o Curso de Restauração Ecológica, iniciativa gratuita que integra o projeto “Fortalecimento de Executores de Projetos de Restauração Ecológica” e busca capacitar instituições sem fins lucrativos de todo o estado de São Paulo para planejar, executar e monitorar ações de recuperação ambiental. A formação será realizada de forma presencial nas cidades de Presidente Prudente (10 e 11/3), Sorocaba (17 e 18/3), São José do Rio Preto (25 e 26/3), Bauru (8 e 9/4) , Campinas (15 e 16/4), São Paulo (28 e 29/4), Taubaté (6 e 7/5) e Ribeirão Preto (12 e 13/5). Para Bauru, ainda há vagas disponíveis.
A iniciativa é conduzida pela Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia (DBB) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e está alinhada às metas do Programa Refloresta-SP, que prevê restaurar e monitorar 1,5 milhão de hectares até 2050, com foco na recuperação de áreas degradadas, implantação de florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais e silvipastoris.
Além da capacitação, a DBB desenvolve projetos estruturantes de conservação e restauração em diferentes regiões do estado. Atualmente, as iniciativas somam 34,5 mil hectares com atividades de conservação da vegetação nativa, restauração ecológica, implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), florestas multifuncionais, pecuária ecológica e ações de saneamento rural, controle de erosão, coexistência humano-fauna, meliponicultura e manejo de espécies exóticas invasoras.
Entre os principais projetos, estão as ações na Serra da Cantareira, o Vale + Verde (Vale do Paraíba), as parcerias com municípios e universidades públicas e o programa Conexão Mata Atlântica, já encerrado. Juntos, os projetos mobilizam recursos provenientes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop) e do Fundo Global do Meio Ambiente (GEF), com R$ 45 milhões já executados, beneficiando produtores rurais e fortalecendo a agenda de restauração no estado.
Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos como diagnóstico ambiental, métodos de restauração ecológica, incluindo regeneração natural, semeadura direta e muvuca de sementes, plantio de mudas, além de monitoramento e relatos de experiências práticas. A proposta inclui atividades teóricas e práticas, com o objetivo de fortalecer a capacidade técnica das instituições e ampliar o acesso a recursos e financiamentos para projetos ambientais.
“A restauração ecológica é uma das estratégias mais importantes para recuperarmos áreas degradadas. Estamos avançando tanto na execução de projetos em campo quanto na qualificação das instituições que atuam com restauração. Esse curso complementa uma política que já mobiliza milhares de hectares e milhões em investimentos, garantindo que a expansão da restauração no estado ocorra com qualidade técnica e impacto duradouro”, destaca Patrícia Locosque Ramos, diretora de Biodiversidade e Biotecnologia.
As vagas são limitadas a uma pessoa por instituição, podendo ser ampliadas conforme disponibilidade. Em caso de alta demanda, haverá processo de seleção. A confirmação da participação é obrigatória na semana do evento, e o endereço será informado por e-mail aos inscritos.
O público-alvo inclui prefeituras, organizações não governamentais com atuação ambiental, associações de agricultores, instituições de pesquisa e ensino, redes que atuam com sistemas agroflorestais e agroecologia, além de outras organizações da sociedade civil do estado de São Paulo.
As inscrições podem ser realizadas até a semana de cada etapa, pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtsA1Ao_IwNJXjjRC3_VYWEfblm1asCc3Sj4q5veqpYzhWIg/viewform .