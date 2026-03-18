O Programa Refloresta-SP realiza, entre março e maio, o Curso de Restauração Ecológica, iniciativa gratuita que integra o projeto “Fortalecimento de Executores de Projetos de Restauração Ecológica” e busca capacitar instituições sem fins lucrativos de todo o estado de São Paulo para planejar, executar e monitorar ações de recuperação ambiental. A formação será realizada de forma presencial nas cidades de Presidente Prudente (10 e 11/3), Sorocaba (17 e 18/3), São José do Rio Preto (25 e 26/3), Bauru (8 e 9/4) , Campinas (15 e 16/4), São Paulo (28 e 29/4), Taubaté (6 e 7/5) e Ribeirão Preto (12 e 13/5). Para Bauru, ainda há vagas disponíveis.

A iniciativa é conduzida pela Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia (DBB) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e está alinhada às metas do Programa Refloresta-SP, que prevê restaurar e monitorar 1,5 milhão de hectares até 2050, com foco na recuperação de áreas degradadas, implantação de florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais e silvipastoris.

Além da capacitação, a DBB desenvolve projetos estruturantes de conservação e restauração em diferentes regiões do estado. Atualmente, as iniciativas somam 34,5 mil hectares com atividades de conservação da vegetação nativa, restauração ecológica, implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), florestas multifuncionais, pecuária ecológica e ações de saneamento rural, controle de erosão, coexistência humano-fauna, meliponicultura e manejo de espécies exóticas invasoras.