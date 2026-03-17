17 de março de 2026
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TÉCNICAS AVANÇADAS

Lenda do K-1, Glaube Feitosa faz seminário de kickboxing em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Reconhecido por sua técnica apurada e por nocautes impressionantes com chutes altos, Glaube construiu uma carreira respeitada no cenário internacional das lutas
Reconhecido por sua técnica apurada e por nocautes impressionantes com chutes altos, Glaube construiu uma carreira respeitada no cenário internacional das lutas

Bauru receberá um dos maiores nomes da história do kickboxing mundial. No próximo dia 21 de março, a cidade será palco de um Seminário Técnico de Kickboxing com o lendário atleta brasileiro Glaube Feitosa, conhecido internacionalmente como “A Lenda do K-1”.

Reconhecido por sua técnica apurada e por nocautes impressionantes com chutes altos, Glaube construiu uma carreira respeitada no cenário internacional das lutas. O brasileiro ganhou notoriedade ao competir no prestigiado evento japonês K-1, considerado por muitos anos a maior organização de kickboxing do mundo, onde enfrentou alguns dos melhores lutadores da categoria peso-pesado.

O seminário será realizado no Ginásio da ITE, em Bauru, e promete reunir atletas, professores, praticantes e admiradores das artes marciais de toda a região. Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com o atleta técnicas avançadas de kickboxing, estratégias de combate, preparação física e mentalidade de alto rendimento.

Mais do que um treinamento técnico, o evento também será uma oportunidade única de conhecer de perto a trajetória inspiradora de Glaube Feitosa, que levou o nome do Brasil ao cenário internacional das lutas e se tornou referência mundial dentro do esporte.

A realização do evento é do Centro de Treinamento Team Silva, que vem desenvolvendo um importante trabalho de fortalecimento das artes marciais em Bauru, promovendo cursos, seminários e ações voltadas ao crescimento do esporte e à formação de novos atletas.

Além do caráter esportivo, o seminário também terá um importante propósito social. A organização está promovendo uma campanha solidária de arrecadação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade de Bauru, reforçando o compromisso do evento com a comunidade e com ações de solidariedade.

O seminário promete ser um momento histórico para os amantes das artes marciais na região, reunindo conhecimento, inspiração e a presença de um verdadeiro ícone do kickboxing mundial. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (14) 99688-9664.

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