Bauru receberá um dos maiores nomes da história do kickboxing mundial. No próximo dia 21 de março, a cidade será palco de um Seminário Técnico de Kickboxing com o lendário atleta brasileiro Glaube Feitosa, conhecido internacionalmente como “A Lenda do K-1”.
Reconhecido por sua técnica apurada e por nocautes impressionantes com chutes altos, Glaube construiu uma carreira respeitada no cenário internacional das lutas. O brasileiro ganhou notoriedade ao competir no prestigiado evento japonês K-1, considerado por muitos anos a maior organização de kickboxing do mundo, onde enfrentou alguns dos melhores lutadores da categoria peso-pesado.
O seminário será realizado no Ginásio da ITE, em Bauru, e promete reunir atletas, professores, praticantes e admiradores das artes marciais de toda a região. Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com o atleta técnicas avançadas de kickboxing, estratégias de combate, preparação física e mentalidade de alto rendimento.
Mais do que um treinamento técnico, o evento também será uma oportunidade única de conhecer de perto a trajetória inspiradora de Glaube Feitosa, que levou o nome do Brasil ao cenário internacional das lutas e se tornou referência mundial dentro do esporte.
A realização do evento é do Centro de Treinamento Team Silva, que vem desenvolvendo um importante trabalho de fortalecimento das artes marciais em Bauru, promovendo cursos, seminários e ações voltadas ao crescimento do esporte e à formação de novos atletas.
Além do caráter esportivo, o seminário também terá um importante propósito social. A organização está promovendo uma campanha solidária de arrecadação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade de Bauru, reforçando o compromisso do evento com a comunidade e com ações de solidariedade.
O seminário promete ser um momento histórico para os amantes das artes marciais na região, reunindo conhecimento, inspiração e a presença de um verdadeiro ícone do kickboxing mundial. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (14) 99688-9664.