Bauru receberá um dos maiores nomes da história do kickboxing mundial. No próximo dia 21 de março, a cidade será palco de um Seminário Técnico de Kickboxing com o lendário atleta brasileiro Glaube Feitosa, conhecido internacionalmente como “A Lenda do K-1”.

Reconhecido por sua técnica apurada e por nocautes impressionantes com chutes altos, Glaube construiu uma carreira respeitada no cenário internacional das lutas. O brasileiro ganhou notoriedade ao competir no prestigiado evento japonês K-1, considerado por muitos anos a maior organização de kickboxing do mundo, onde enfrentou alguns dos melhores lutadores da categoria peso-pesado.

O seminário será realizado no Ginásio da ITE, em Bauru, e promete reunir atletas, professores, praticantes e admiradores das artes marciais de toda a região. Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com o atleta técnicas avançadas de kickboxing, estratégias de combate, preparação física e mentalidade de alto rendimento.