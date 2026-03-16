16 de março de 2026
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TEMPO E TEMPERATURA

Vai chover em Bauru? Confira a previsão para esta semana

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Céu sem nuvens nesta segunda (16), no Higienópolis
Céu sem nuvens nesta segunda (16), no Higienópolis

Depois de um início de março chuvoso em Bauru, com 114,3 milímetros, a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de uma semana de estiagem e calor.
Entre esta segunda (16) e sexta-feira (20), o Interior do Estado de São Paulo terá predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva, com pancadas isoladas somente nas regiões Oeste e Norte paulistas.
O nível de água do sistema de captação do Rio Batalha está estável e não preocupa por enquanto. Nesta segunda, a régua indicava 3,46 metros, acima dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer os mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente do manancial.

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