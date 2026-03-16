Depois de um início de março chuvoso em Bauru, com 114,3 milímetros, a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de uma semana de estiagem e calor.
Entre esta segunda (16) e sexta-feira (20), o Interior do Estado de São Paulo terá predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva, com pancadas isoladas somente nas regiões Oeste e Norte paulistas.
O nível de água do sistema de captação do Rio Batalha está estável e não preocupa por enquanto. Nesta segunda, a régua indicava 3,46 metros, acima dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer os mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente do manancial.
Depois de um início de março chuvoso em Bauru, com 114,3 milímetros, a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de uma semana de estiagem e calor.