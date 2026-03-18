18 de março de 2026
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MENSAGEM DO ESTADO

Casal compra celular na feira do rolo em Bauru e recebe alerta

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A mensagem, do programa SP Mobile, é enviada em casos de celulares com restrições de uso por roubo ou furto e busca a entrega voluntária dos aparelhos para a apreensão e posterior devolução às vítimas
A mensagem, do programa SP Mobile, é enviada em casos de celulares com restrições de uso por roubo ou furto e busca a entrega voluntária dos aparelhos para a apreensão e posterior devolução às vítimas

Um casal procurou o plantão policial de Bauru, nesta terça-feira (17), após comprar um celular na chamada "feira do rolo", na região central da cidade, e receber alerta de restrição do governo do Estado após instalar um chip no aparelho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência (BO), o casal adquiriu o celular há alguns dias em uma das barracas instaladas na feira realizada de domingo, pagando por ele o valor de R$ 350,00 em dinheiro.

Quando o comprador inseriu um chip em seu nome no aparelho, recebeu uma notificação via WhatsApp do Governo do Estado orientando-o a procurar uma unidade policial para receber informações sobre o mesmo.

A mensagem, do programa SP Mobile, é enviada em casos de celulares com restrições de uso por roubo ou furto e busca a entrega voluntária dos aparelhos para a apreensão, perícia e posterior devolução às vítimas.

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