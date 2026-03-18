Comprovando mais uma vez a força e a tradição vencedora da Robótica do Sesi-SP, as equipes Sesi Senai tiveram atuações destacadas na etapa regional do Torneio Sesi de Robótica FIRST Robotics Competition (FRC), realizada no Sesi Osasco, no último final de semana.
Prova disso foi que as equipes Sesi Senai conquistaram 9 dos 18 prêmios técnicos distribuídos na competição, que registrou público de mais de 4.700 pessoas nos dois dias de disputas na arena montada no ginásio da unidade osasquense do Sesi-SP.
A etapa também foi marcante especialmente para a Sesi Senai Octopus, do Sesi Bauru, e para a Sesi Senai Stardust, do Sesi Limeira, que, graças aos ótimos desempenhos e pontuações obtidas na regional, carimbaram suas vagas para o Campeonato Mundial de Robótica da FIRST, que será realizado em Houston, nos Estados Unidos, entre 29 de abril e 2 de maio deste ano.
Desta forma, a delegação do Sesi Senai no almejado e renomado torneio em solo americano será representada, além da Octopus e da Stardust, também pelas equipes Megazord (Jundiaí) e Robonáticos (Ipiranga/Brás), que já haviam garantido suas vagas na etapa nacional do Festival Sesi de Robótica, disputado recentemente, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Ao todo, 49 equipes do Brasil, México e Inglaterra participaram da etapa regional, incluindo dez times do Sesi-SP e do Senai-SP: 7563 Megazord (Jundiaí), 7565 Robonáticos (Ipiranga/Brás), 7567 Octopus (Bauru), 9085 Mega Harpy (Indaiatuba), 9199 Sharks (Taubaté), 9200 Stardust (Limeira), 9458 Jachtech (Jacareí), 9459 RPRT Hawks (São José do Rio Preto), 9460 Steel Bulls (Sertãozinho) e 9461 MecaChronos (Vila Leopoldina).
Formadas por estudantes do Ensino Médio, as equipes projetaram e construíram robôs de porte industrial, com até 56 quilos, preparados para enfrentar desafios de alta complexidade dentro da arena. Nesta edição da etapa regional, a missão dada aos times participantes consistia em preparar máquinas capazes de recolher bolas amarelas (conhecidas como fuel) e arremessá-las com precisão em um "goal" para acumular pontos na prova conhecida como Rebuilt.
As premiações
E as premiações e reconhecimentos das qualidades e ótimos desempenhos dos times Sesi Senai não pararam por aí na etapa regional. Além do Autonomous Award, prêmio que avalia a operação robótica consistente, confiável e de alto desempenho durante o período autônomo, a Megazord também trouxe na bagagem o Winners Award, um dos mais prêmios mais importantes da competição que homenageia as equipes que formaram a aliança campeã. Já a Robonáticos faturou outro prêmio de grande prestígio, o Finalist Award, concedido às equipes que chegam à rodada final dos torneios regionais ou distritais da FRC.
Os roxinhos da Octopus também conquistaram o Judges Award, premiação que celebra os esforços, desempenho e dinâmica únicos de uma equipe durante a competição. E a estrela da Stardust ainda brilhou com o Creativity Award, prêmio que reconhece a criatividade na estratégia planejada de jogo.
Outras quatro equipes Sesi Senai também figuraram na relação das premiadas. A Sharks ficou com o Innovation in Control Award, que reconhece a equipe que cria sistemas de controle inovadores ou aplica componentes de controle – elétricos, mecânicos ou de software – para fornecer funções de máquina exclusivas. A Mega Harpy comemorou com o Qualty Award, que reconhece a robustez e qualidade do robô no conceito e fabricação. A Jachtech se destacou com o Team Spirit Award, que celebra o entusiasmo e o espírito extraordinários por meio de parcerias excepcionais e trabalho em equipe que promovem os objetivos da FIRST. E, por fim, a Steel Bulls levou pra casa o Imagery Award, que destaca a engenharia atrativa e excelente integração entre a estética visual da máquina e a aparência da equipe.
Sonhos realizados
Emocionados com as conquistas na competição, os integrantes das equipes Sesi Senai eram pura alegria e entusiasmo após o final da competição. "Essa vaga para o Mundial representa tudo. Representa a minha vida, porque me dedico muito na Stardust e na Robótica, que é tudo para mim. Vejo o futuro e vejo que tudo que o ser humano pode construir ele constrói junto com a robótica. O Mundial pra gente era o que a gente queria alcançar desde o princípio, era o nosso sonho, o sonho da Stardust, o meu sonho. E acho que a gente está conquistando isso, que é o equivalente a sair vitorioso daqui, mesmo a gente não tendo ganhado na arena, isso pra nós a melhor coisa que aconteceu", comemorou Enzo Magosso Picin, ressaltando a vaga inédita da Stardust para a competição na terra do Tio Sam.
Já Renan Silva Meirelles, da Octopus, também vibrou com a conquista da vaga ao Mundial, feito alcançado pela segunda vez consecutiva pela equipe. "Depois de feriado passando trabalhando, de final de semana, desde as 7h da manhã até às 7h da noite, sem parar, uma hora o resultado vem. E veio! É uma oportunidade gigantesca. No ano passado, que foi minha primeira vez que fui para Houston, foi um mundo sendo aberto diante dos meus olhos. Por isso, eu agradeço muito ao Sesi e ao Senai que proporcionam essa experiência enriquecedora e inesquecível pra nós alunos."
Muito mais que robôs
As filosofias de ensino e fomento da Robótica no Sesi-SP e Senai-SP vão muito além das construções e programações de robôs, ultrapassando os limites e fronteiras das salas de aula e gerando impactos consideráveis na sociedade.
E a etapa regional da Robótica FRC sintetiza de forma exemplar todos os princípios e pilares dessas filosofias. "Nossos valores estão presentes em todos os momentos nela. Esse evento é uma festa que coroa uma rotina de aprendizagem muito grande que começa nas escolas destes estudantes. Eles aprendem muito mais do que construir e programar robôs, pois trabalham com projetos de impacto social capazes de levar a ciência e tecnologia a públicos que muitas vezes não teriam acesso, como as comunidades carentes. Vemos os estudantes realmente fazendo a diferença de verdade no mundo e tenho certeza que vão sair de nossas unidades escolares preparados para atuar em qualquer empresa como colaboradores, empreendedores ou outros papeis que surgirem nas oportunidades que terão durante suas vidas", ressaltou Caio de Godoy Camargo, supervisor técnico educacional do Sesi-SP.
Para Daniele Ortiz Hoffmann Bonicio, coordenadora técnica educacional do Sesi-SP, a etapa regional propicia o desenvolvimento de múltiplas habilidades que serão exigidas aos futuros profissionais no mercado de trabalho. "Os estudantes que participam dessa competição conseguem desenvolver muitas habilidades que são essenciais para o nosso mundo atual. Eles recebem um problema e transformam em ideias e soluções e o trabalho em equipe deles em algo muito mais extraordinário. E isso enquanto instituição é muito importante, pois estamos oferecendo para estes estudantes oportunidades de desenvolvimento de habilidades que vão utilizar no mercado de trabalho", destacou.
"É por isso que apoiamos essa competição. Ela está muito integrada com nossa missão enquanto educadores e também como instituições, no caso o Sesi-SP e Senai-SP, que oferecem as oportunidades aos estudantes e investem nessa competição. Nosso slogan Muito Mais que Robôs é sobre isso. Aqui eles têm a oportunidade de construir e programar os robôs, porém por trás disso tem todo um trabalho social. Eles desenvolvem os projetos, vão para as instituições, e desenvolvem um projeto e/ou produto que fomenta a ciência e tecnologia na comunidade local. São muitas habilidades aplicadas no mundo real."
Democratização da Robótica
E as provas de que a Robótica no Sesi-SP e Senai-SP vão muito além dos robôs podiam ser encontradas nos vários estandes das equipes. Eles foram especialmente montados não apenas à preparação dos desafios na arena, mas também para dar visibilidade aos seus projetos de cunho social que têm por objetivo, fundamentalmente, democratizar o acesso e o ensino dos conceitos da Robótica.
Na Stardust, o destaque era um kit de peças batizado de Starbox. "Ele tem peças desenvolvidas pela equipe que funcionam com encaixe de pressão. Temos vigas de diferentes tamanhos e componentes eletrônicos em que trabalhamos os conceitos STEM. Nosso kit é feito para proporcionar montagens ilimitadas porque queremos que as crianças consigam construir tudo aquilo que elas querem com o nosso kit de forma dinâmica e estimulando a criatividade, sem precisar seguir um tutorial. É aprender fazendo na prática. Esse primeiro kit é voltado para crianças do quarto e quinto ano, mas já montamos um kit de expansão abrindo a possibilidade de trabalhar com crianças mais velhas e explorando conceitos voltados à programação e transmissão de movimentos", explicou a "starduster" Júlia Pereira da Silva.
Outra "starduster", Heloiza Manias Claudino complementou enfatizando o objetivo principal do projeto. "Identificamos problemas, na nossa região, ao pesquisarmos como a Robótica estava sendo acessível na comunidade, principalmente depois na nova norma da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que versa sobre a inclusão do ensino de tecnologia de forma obrigatória na grade curricular. Com isso, muitas escolas enfrentaram dificuldades pelos recursos e também com a capacitação dos professores. Com isso em mente, criamos o Starbox para levar a Robótica de maneira acessível a todos".
Premiado recentemente no Torneio Nacional com o Engineering Inspiration Award, o Octobook, da equipe Octopus, também é outra demonstração do impacto social da Robótica Sesi-SP e Senai-SP. "Ele surgiu a partir de uma necessidade que tínhamos de possuir um material concreto para a nossa metodologia a fim de facilitar a aplicação da STEM e da forma mais acessível à comunidade. O objetivo é que consigam ver os conceitos da STEM e aplicá-los de maneira muito prática. O diferencial do Octobook é que ele pega materiais de larga escala e os aplica de maneira muito simples. Em um dos módulos, utilizamos apenas o papelão, material bastante disponível e fácil de encontrar, fazendo com que pessoas dos mais variados níveis de conhecimento, seja muito ou pouco, consigam aprender", detalhou a "roxinha" Beatriz de Souza Oliveira.
"Queremos democratizar o acesso ao conhecimento da Robótica, pois sabemos que aqui no Brasil muitas pessoas não têm oportunidade à educação. Assim, utilizando conceitos que são difíceis de forma fácil e conseguindo ainda aplicá-los na prática são as maneiras mais concretas que conseguimos cumprir nosso papel de transmitirmos o conhecimento de forma fácil."
Robô humanóide
Além das disputas na arena do Sesi Osasco, o público também pode conhecer de perto o primeiro robô humanoide integrado a uma rede escolar de educação básica, reforçando o compromisso da instituição com práticas educacionais inovadoras e com a aproximação dos alunos às tecnologias emergentes que moldam a indústria global.
A proposta é utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica para desenvolver habilidades em programação, pensamento crítico e criatividade, sempre com o professor como mediador do processo de aprendizagem. A trajetória da robótica educacional do Sesi-SP está presente no currículo das escolas desde 2007 e nas competições desde 2009.
Lista de premiações
Confira todas as premiações da Regional do Torneio Sesi de Robótica FIRST Robotics Competition (FRC):
FIRST Impact Award
Reconhece a equipe que melhor incorpora a missão da FIRST, servindo como modelo a ser seguido por outros times e demonstrando impacto significativo na comunidade, além de promover a ciência e tecnologia (STEM).
1884 Griffins Team (Inglaterra)
Winners Award
Reconhece as equipes que formam a aliança vencedora na final da competição
1156 Under Control (Novo Hamburgo)
7563 Sesi Senai Megazord (Jundiaí)
1884 Griffins Team (Inglaterra)
7033 Manna Roosters (Curitiba)
Finalist Award
O FRC Event Finalist (Finalista de Evento da FIRST Robotics Competition) é um prêmio de prestígio concedido às equipes que chegam à rodada final dos torneios regionais ou distritais da FRC.
7565 Sesi Senai Robonáticos (Ipiranga/Brás)
9175 Brain Machine (Goiás)
9611 Cyber Rain (Joinville)
9604 Tuiutech (Mato Grosso)
Rookie All Star Award
Celebra a equipe novata que mais compreendeu os valores e a missão de um time de FRC e tem grande potencial de gerar impacto positivo na sociedade por meio da ciência e tecnologia.
11201 Mang Tech (Pernambuco)
FIRST Leadership Finalist Award
Reconhece estudantes do ensino médio que demonstram liderança excepcional, impacto positivo e dedicação à equipe e aos valores da FIRST.
7459 Felipe de Paula Correa (Taubatexas)
1156 Klaus Koller Kroeff (Under Control)
Engineering Inspiration Award sponsored by SpaceX
Reconhece a equipe que mais promove o respeito e a valorização da engenharia, tecnologia e ciência (STEM) em sua escola e comunidade, demonstrando sucesso em inspirar outros a seguir carreiras técnicas.
1156 Under Control (Novo Hamburgo)
Innovation in Control Award sponsored by nVent
Celebra a equipe que criar sistemas de controle inovadores ou aplicação de componentes de controle – elétricos, mecânicos ou de software – para fornecer funções de máquina exclusivas.
9199 Sesi Senai Sharks (Taubaté)
Excellence in Engineering Award sponsored by Littelfuse
Homenageia a equipe que demonstra uma abordagem profissional no processo de design.
10190 Unimate (Santa Catarina)
Team Sustainability Award sponsored by Dow
Comemora e reconhece uma equipe que desenvolveu um programa sustentável para definir, gerenciar e atingir os objetivos contínuos da equipe.
8882 Infinity BR (Goiânia)
Judges Award
Durante a competição, o painel de jurados pode decidir que os esforços, desempenho ou dinâmica únicos de uma equipe merecem reconhecimento.
7567 Sesi Senai Octopus (Bauru)
Autonomous Award sponsored by Google.org
A equipe que demonstrou operação robótica consistente, confiável e de alto desempenho durante o período autônomo.
7563 Sesi Senai Megazord (Jundiaí)
Creativity Award sponsored by Rockwell Automation
Celebra a criatividade na estratégia planejada de jogo.
9200 Sesi Senai Stardust (Limeira)
Quality Award
Celebra a robustez – qualidade – da máquina no conceito e na fabricação.
9085 Sesi Senai Mega Harpy (Indaiatuba)
Industrial Design Award
Homenageia a equipe que demonstra princípios de design industrial, alcançando um equilíbrio entre forma, função e estética.
9487 Krypton (Goiânia)
Rising All Star Award
Celebra a equipe que, mesmo com as dificuldades de ser jovem, tem persistido superando os desafios. Isso devido a equipe ser novata ou ter passado por uma recente rotatividade de membros.
10019 Miner Skills (Minas Gerais)
Team Spirit Award
O entusiasmo e o espírito extraordinários por meio de parcerias excepcionais e trabalho em equipe, promovendo os objetivos da FIRST.
9458 Sesi Senai Jachtech (Jacareí)
Gracious Professionalism Award
Comemora a excelente demonstração dos Valores Fundamentais da FIRST, como o Gracious Professionalism contínuo e o trabalho conjunto dentro e fora do campo de jogo.
9593 Rhinos (México)
Imagery Award in Honor of Jack Kamen
Este prêmio é uma homenagem a Jack Kamen, pai de Dean, por sua dedicação à arte e ilustração e por sua devoção a FIRST. Este prêmio celebra a engenharia atrativa e uma excelente integração entre a estética visual da máquina e aparência da equipe.
9460 Sesi Senai Steel Bulls (Sertãozinho)
The Woodie Flowers Finalist Award
Prêmio mundial de melhor técnico, por treinar e inspirar jovens nas áreas STEM.
Danilo Fernando Carvalho Silva (9458 Sesi Senai Jachtech Jacareí)
Volunteer of the Year Award
Prêmio voluntário do ano.
Édson Pires (Chefe Manutenção Sesi)