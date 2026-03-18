E a etapa regional da Robótica FRC sintetiza de forma exemplar todos os princípios e pilares dessas filosofias. "Nossos valores estão presentes em todos os momentos nela. Esse evento é uma festa que coroa uma rotina de aprendizagem muito grande que começa nas escolas destes estudantes. Eles aprendem muito mais do que construir e programar robôs, pois trabalham com projetos de impacto social capazes de levar a ciência e tecnologia a públicos que muitas vezes não teriam acesso, como as comunidades carentes. Vemos os estudantes realmente fazendo a diferença de verdade no mundo e tenho certeza que vão sair de nossas unidades escolares preparados para atuar em qualquer empresa como colaboradores, empreendedores ou outros papeis que surgirem nas oportunidades que terão durante suas vidas", ressaltou Caio de Godoy Camargo, supervisor técnico educacional do Sesi-SP.

Para Daniele Ortiz Hoffmann Bonicio, coordenadora técnica educacional do Sesi-SP, a etapa regional propicia o desenvolvimento de múltiplas habilidades que serão exigidas aos futuros profissionais no mercado de trabalho. "Os estudantes que participam dessa competição conseguem desenvolver muitas habilidades que são essenciais para o nosso mundo atual. Eles recebem um problema e transformam em ideias e soluções e o trabalho em equipe deles em algo muito mais extraordinário. E isso enquanto instituição é muito importante, pois estamos oferecendo para estes estudantes oportunidades de desenvolvimento de habilidades que vão utilizar no mercado de trabalho", destacou.

"É por isso que apoiamos essa competição. Ela está muito integrada com nossa missão enquanto educadores e também como instituições, no caso o Sesi-SP e Senai-SP, que oferecem as oportunidades aos estudantes e investem nessa competição. Nosso slogan Muito Mais que Robôs é sobre isso. Aqui eles têm a oportunidade de construir e programar os robôs, porém por trás disso tem todo um trabalho social. Eles desenvolvem os projetos, vão para as instituições, e desenvolvem um projeto e/ou produto que fomenta a ciência e tecnologia na comunidade local. São muitas habilidades aplicadas no mundo real."