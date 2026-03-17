Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza nesta quarta-feira (18) o fechamento de uma das alças de acesso que fazem a ligação da rodovia Osni Mateus (SP-261) com a rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

Com isso, os motoristas que seguem pela Osni Mateus e querem acessar a Rondon no sentido Bauru devem continuar por mais 800 metros pela SP-261, fazer o retorno e acessar a SP-300 no sentido contrário da Osni Mateus. A medida é necessária para a continuidade dos trabalhos de reparo do pavimento da SP-300.

Como o tráfego no local não é grande, não há a previsão de congestionamentos. Para alertar os motoristas, a região contará com sinalização especial. Toda movimentação será acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.