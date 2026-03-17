17 de março de 2026
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EM LENÇÓIS PAULISTA

Obras causam nova interdição na Rondon nesta quarta-feira (18)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Rodovias do Tietê
Mapa mostra alça que será interditada
Mapa mostra alça que será interditada

Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza nesta quarta-feira (18) o fechamento de uma das alças de acesso que fazem a ligação da rodovia Osni Mateus (SP-261) com a rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

Com isso, os motoristas que seguem pela Osni Mateus e querem acessar a Rondon no sentido Bauru devem continuar por mais 800 metros pela SP-261, fazer o retorno e acessar a SP-300 no sentido contrário da Osni Mateus. A medida é necessária para a continuidade dos trabalhos de reparo do pavimento da SP-300.

Como o tráfego no local não é grande, não há a previsão de congestionamentos. Para alertar os motoristas, a região contará com sinalização especial. Toda movimentação será acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Os motoristas que desejarem mais informações podem entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do telefone 0800-770-3322. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas.

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